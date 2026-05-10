خروقات إسرائيلية دموية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومقتل مسؤول أمني رفيع

سلسلة من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن مقتل مدير مباحث شرطة خان يونس وعدد من المواطنين، وسط استمرار الانتهاكات الصارخة لاتفاق وقف إطلاق النار.

شهد قطاع غزة فجر يوم الأحد تصعيداً دامياً وجديداً في إطار سلسلة ال خروقات المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ العاشر من أكتوبر لعام 2025.

وقد أسفرت هذه الهجمات المتفرقة عن مقتل ثلاثة فلسطينيين، من بينهم شخصية أمنية بارزة وهو مدير مباحث شرطة خان يونس، بالإضافة إلى إصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة، من بينهم طفلة صغيرة، مما يعكس استمرار استهداف المدنيين والكوادر الإدارية والأمنية في القطاع رغم الالتزامات الدولية والاتفاقات المبرمة. وفي تفاصيل الأحداث المأساوية، أعلنت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة عن استشهاد مدير مباحث شرطة خان يونس، وسام فايز عبد الهادي، والرقيب فادي عبد المعطي هيكل، وذلك إثر غارة جوية دقيقة شنتها طائرات الاحتلال استهدفت المركبة التي كانت تقلهما في حي الأمل الواقع غرب مدينة خان يونس، وهو استهداف يبرز إصرار الاحتلال على تصفية الكوادر القيادية حتى في ظل التهدئة.

وبالتوازي مع ذلك، شهد وسط القطاع اعتداءات مماثلة، حيث أفادت مصادر طبية بوصول شهيد وإصابتين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، نتيجة استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين في مخيم المغازي، وقد أكدت التقارير الميدانية أن هذه الهجمات وقعت في مناطق تقع خارج نطاق انتشار وسيطرة الجيش وفقاً للخرائط المعتمدة في اتفاق وقف إطلاق النار، مما يجعلها خروقات صريحة ومباشرة. أما في مدينة غزة، فقد تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية لتشمل القطاع البحري والبري على حد سواء، حيث تعرض صيادون فلسطينيون لإطلاق نار مباشر من قبل الزوارق الحربية التابعة للبحرية الإسرائيلية أثناء ممارستهم لعملهم في عرض البحر، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم.

ولم تكتفِ القوات الإسرائيلية بذلك، بل أطلقت قذائف ونيران أسلحتها الرشاشة باتجاه الساحل، في محاولة لفرض حصار خانق ومنع السكان من ممارسة سبل عيشهم البسيطة. وفيما يتعلق بالتحركات البرية، أفادت مصادر محلية بأن آليات عسكرية إسرائيلية تقدمت مئات الأمتار داخل منطقة نتساريم جنوب مدينة غزة، وتزامن هذا التوغل مع قصف مدفعي عنيف استهدف منطقة وادي غزة بالقرب من خط شارع صلاح الدين شرقاً.

ويشير المراقبون إلى أن هذا التوغل في منطقة نتساريم أصبح نمطاً متكرراً يتبعه الجيش الإسرائيلي، حيث تتقدم الآليات لساعات قليلة قبل أن تنسحب، في محاولة لخلق واقع ميداني جديد ومناوشة القوى المحلية في المنطقة. وفي تطور آخر، قام الجيش الإسرائيلي بعملية نسف واسعة النطاق استهدفت مبانٍ ومنشآت سكنية داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة غزة، حيث سمع شهود عيان دوي انفجار هائل هز المنطقة، مما أدى إلى تدمير مجمعات سكنية بالكامل، وهو ما يضيف إلى قائمة الدمار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية للمدينة.

وفي شمال القطاع، لم تكن بلدة بيت لاهيا بمنأى عن هذه الجرائم، حيث أصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال في منطقة تل الذهب، وهي منطقة مصنفة أيضاً بأنها خارج نطاق انتشار الجيش بموجب الاتفاق الساري، مما يؤكد أن استهداف الأطفال والمدنيين بات سياسة ممنهجة تتجاوز أي اتفاقيات سياسية. وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بلغت نحو 850 قتيلاً و 2433 جريحاً، وهو رقم صادم يشير إلى أن الاتفاق لم يوفر الحماية المرجوة للسكان.

وتأتي هذه الأحداث بعد عامين من حرب إبادة جماعية شاملة بدأها الاحتلال في الثامن من أكتوبر 2023، وهي الحرب التي اتخذت أشكالاً متعددة من القتل والتدمير الممنهج، وخلفّت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح. كما طالت عمليات التدمير نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمساجد والمنازل، مما جعل القطاع منطقة غير قابلة للحياة في ظل استمرار هذه الخروقات الدموية وغياب الضمانات الدولية الحقيقية لإلزام الاحتلال بوقف العدوان، ليبقى المواطن الفلسطيني هو الضحية الوحيدة في صراع لا يحترم القوانين الدولية ولا المواثيق الإنسانية





