خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة وإصابات جديدة

في اليوم الثالث لعيد الأضحى، تواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مما أسفر عن إصابة سيدة وفلسطيني آخر برصاص الاحتلال، بالإضافة إلى غارة جوية على مخازن تجارية في غزة. وإجمالاً، قتل الاحتلال 922 فلسطينياً وأصاب 2786 منذ سريان الاتفاق.

في اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك، تواصلت خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي أحدث التطورات الميدانية، أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة سيدة برصاص إسرائيلي قرب مدخل مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، ووصفت المصادر جراحها بأنها خطيرة. كما أصيب فلسطيني آخر برصاص الاحتلال قرب جسر وادي غزة وسط القطاع، حيث توغلت آليات عسكرية إسرائيلية وأطلقت النار صوب المواطنين الفلسطينيين. وتزامنت هذه الانتهاكات مع قيام قوات الاحتلال بتجريف فناء منزل سكني في منطقة بلوك 9 بمخيم البريج، دون ورود تقارير عن إصابات.

وفي ساعة متأخرة من ليل الخميس/جمعة، أعلنت المصادر الطبية وصول سبعة مصابين بحالات بين متوسطة وخطيرة إلى عدة مستشفيات في مدينة غزة، وذلك إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخازن تجارية أسفل بناية حرز قرب ملعب اليرموك وسط المدينة. وأكد شهود عيان أن مروحية إسرائيلية نفذت الغارة، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير تمكنت طواقم الدفاع المدني من السيطرة عليه.

وفي سياق متصل، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها وقذائفها تجاه مراكب الصيادين على ساحل مدينة غزة، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية لحي التفاح شرق غزة، مصحوبًا بإطلاق نار من الآليات العسكرية، دون أن تسفر هذه الهجمات عن إصابات. ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 922 فلسطينياً وأصاب 2786 آخرين، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية حتى يوم الخميس الماضي.

وتحذر المنظمات الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والحرب المدمرة التي بدأت في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، والتي خلفت أكثر من 72 ألف شهيد وأكثر من 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 90% من البنية التحتية في قطاع غزة





