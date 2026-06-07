ختت أمانة العاصمة المقدسة أعمال المبادرات التطوعية لموسم حج 1447هـ

اختتمت أمانة العاصمة المقدسة أعمال المبادرات التطوعية لموسم حج 1447هـ، حيث شارك أكثر من 9,300 متطوع في تقديم خدمات دعم الحجيج تحت شعار 'وطهّر بيتي'.

اختتمت أمانة العاصمة المقدسة أعمال المبادرات التطوعية لموسم حج 1447هـ ، حيث شارك أكثر من 9,300 متطوع في تقديم خدمات دعم الحجيج تحت شعار 'وطهّر بيتي'.

اختتمت أمانة العاصمة المقدسة أعمال ومبادرات المشاركة المجتمعية والتطوع لموسم حج عام 1447هـ، التي نُفذت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تحت شعار 'وطهّر بيتي'. وتأتي هذه المبادرات ضمن منظومة متكاملة من البرامج التطوعية لدعم جهود خدمة ضيوف الرحمن وتعزيز مشاركة المجتمع والقطاع غير الربحي. شارك خلال هذا الموسم أكثر من 9,300 متطوع ومتطوعة عبر 42 مركزًا تطوعيًا، وقدموا ما يزيد على 620,000 ساعة تطوعية، استفاد منها أكثر من 708,000 حاج.

وتعاونت 41 جهة مجتمعية و34 جمعية ومؤسسة غير ربحية في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الميدانية والتوعوية. استضافت الأمانة مبادرة 'معسكر بلدي للتطوع' تحت إشراف وزارة البلديات والإسكان، بمشاركة جميع أمانات المناطق، بهدف توحيد الجهود التطوعية البلدية لخدمة الحجاج منذ وصولهم حتى مغادرتهم. وأسفرت المبادرتان عن تجاوز عدد المتطوعين 22,000، مع تسجيل حوالي 800,000 ساعة تطوعية استفاد منها أكثر من مليون حاج. شملت الجهود تنفيذ أكثر من 620 فرصة تطوعية وعقد 230 لقاءً وورشة عمل.

وتجاوز الأثر الاقتصادي للتطوع 35 مليون ريال. يظهر هذا النموذج تكامل الأدوار بين القطاع البلدي والغير الربحي والمتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن. أوضح المهندس عيسى بن جمال الربيعة، مدير عام المشاركة المجتمعية بالأمانة، أن هذه الإنجازات تعكس الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لخدمة الحرمين وقاصديهما، وتعزز من مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع أعداد المتطوعين وتمكين القطاع غير الربحي





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المبادرات التطوعية حج 1447هـ أمانة العاصمة المقدسة التطوع خدمة الحرمين رؤية المملكة 2030

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

استشاري عناية مركزة: موسم حج 1447 يجسّد احترافية منظومة الحج وتكامل الجهات الحكومية لخدمة الضيوفالدكتور حامد الحارثي يثمن جاهزية وتنظيم موسم حج 1447، ويؤكد احترافية منظومة الحج وتكامل الجهات الحكومية واهتمام القيادة بخدمة ضيوف الرحمن وتطوير الخدمات الصحية.

Read more »

بمتابعة أمير تبوك.. مدينة الحجاج بحالة عمار تواصل تنفيذ المرحلة الأخيرة من أعمالها المتعلقة بموسم حج 1447تواصل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تنفيذ المرحلة الثانية (الأخيرة) من أعمالها بموسم حج ه

Read more »

نجاح السعودية في إدارة حشود الحجخدمت السعودية شعبا ووطنا وقيادة ضيوف الرحمن لعام 1447. المملكة العربية السعودية جسدت نموذجا في صناعة إدارة الحشود الضخمة، جددت ثقة العالم المسلم بأجمعه في أمان أداء الفريضة، فكانت الحضن...

Read more »