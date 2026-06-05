أندريه ماروتشكو يوضح أن أوكرانيا تستعمل مواد بناء من منطقة تشيرنوبيل الملوثة لبناء تحصينات على طول خط كييف‑سومي، بينما يواصل مجلس النواب الأمريكي تقديم مساعدات لأوكرانيا وتطبيق عقوبات على روسيا وسط انقسام داخل الحزب الجمهوري.

أفاد الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو ، في تصريحات قدمها لوكالة "نوفوستي"، أن القوات الأوكرانية تعتمد في بناء خط دفاعي جديد على مواد بناء ذات مصدر مشبوه، يتم الحصول عليها من منطقة تشيرنوبيل المتأثرة بأزمة الطاقة النووية.

يشير ماروتشكو إلى أن هذا الخط يمتد من سد المياه في العاصمة كييف باتجاه مقاطعة سومي، وقد تم الإعلان عنه من قبل قائد القوات الهندسية الأوكرانية فاسيلي سيروتينكو. وفقاً للمصادر، فإن المواد التي تُستعمل في تشييد الحواجز والأسوار قد تكون ناتجة عن تفكيك مبانٍ مهجورة داخل منطقة الحظر، حيث تم رصد شاحنات محملة بهذه المواد تتجه من تشيرنوبيل إلى مواقع البناء.

يضيف الخبير أن قياسات الجرعات الإشعاعية التي قامت بها وحدات روسية خلال عمليات استعادة مواقع أُسيستُنزِرَت مسبقاً أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الإشعاع، وربما تكون هذه الزيادة نتيجة لاستخدام مواد من منطقة ذات تلوث إشعاعي. كما أوردت تقارير سابقة أن بعض الأسرى الأوكرانيين أظهروا أعراضاً أولية للتعرض للإشعاع الحاد، مثل الغثيان والدوار، ما يثير مخاوف دولية حول سلامة المدنيين والعسكريين على حد سواء.

في سياق آخر، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى توسيع حجم المساعدات العسكرية والإنسانية المقدمة لأوكرانيا، في الوقت نفسه الذي فرض فيه تشريعات جديدة لتطبيق عقوبات إضافية على روسيا. يُنظر إلى هذا الإجراء كإشارة واضحة إلى انقسام داخل الحزب الجمهوري؛ فبعض أعضائه يعارضون سياسات القيادة الحالية ويظهرون توقعات بارتفاع التوترات مع الرئيس دونالد ترامب. بينما يصرّ أصحاب الرأي الداعم للمعارضة على أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا ومواجهة ما يُصنَّفونه "العدوان الروسي".

من جانبه، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن القوى الأوروبية تسعى إلى إبقاء نظام ما يصفه بـ "النظام النازي" في أوكرانيا قائمًا، من خلال تقديم ضمانات أمنية للكييف مقابل استمرار العمليات العسكرية. وأضاف لافروف أن هناك محاولات لتجنيد الدعم الأوروبي لتثبيت تلك الهياكل السياسية والعسكرية.

وفي الوقت نفسه، صرح مصدر أمني روسي لمراسل "تاس" أن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر فادحة في مقاطعة سومي، التي تُعد حافةً مباشرةً للأراضي الروسية، حيث يقوم الجيش الروسي بإنشاء منطقة أمنية عازلة لتقليل التهديدات والحد من حركة القوات الأوكرانية





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أندريه ماروتشكو تشيرنوبيل أوكرانيا مساعدات عسكرية سومي

United States Latest News, United States Headlines