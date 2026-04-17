خبيرة أممية تتعرض لتهديدات خطيرة وتكشف عن مواجهة "نخب مفترسة"

خبيرة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز تكشف عن تهديدات بالقتل والاغتصاب طالت عائلتها بسبب تقريرها حول غزة، وتتحدث عن مواجهة "نخب مفترسة" تسعى للدفاع عن ثرواتها بالعنف، وتجاربها القاسية مع السلطات الأمريكية والألمانية.

تواجه فرانشيسكا ألبانيز ، خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، تهديدات بالغة الخطورة طالت عائلتها، حيث تلقت تهديدات بالاغتصاب لابنتها في تونس، وذلك بعد نشرها تقريرًا مفصلًا في مارس 2024 عن الصراع في غزة ، والذي وصفته بـ "الدلو الكبير". وقد تلقت ألبانيز هذه ال تهديدات من شخص مجهول الهوية، الذي ذكر تفاصيل دقيقة حول مدرسة ابنتها في تونس العاصمة، مما دفعها إلى طلب الحماية من الشرطة.

ورغم أنها لم تكشف عن كافة تفاصيل الترتيبات الأمنية، إلا أنها أكدت أنها حصلت على ما يكفي من الحماية. تصف ألبانيز هذه التحديات بأنها معضلة وجودية، حيث تتساءل عما إذا كانت المخاطر التي تتعرض لها هي وعائلتها تستحق العناء، خاصة مع وجود طفلين. ومع ذلك، تشير إلى أنها لا ترى بديلاً سوى مواصلة جهودها، مستندة إلى التفويض الأممي الذي تمتلكه هي وفريقها للتحقيق وإعداد التقارير على أعلى المستويات الدولية. تتجاوز معركة ألبانيز المواجهات مع حكومات معينة لتشمل النخب القوية حول العالم التي تدافع عن ثرواتها غير المسبوقة باستخدام العنف. وقد واجهت احتمال الاعتقال في ألمانيا بسبب استخدام مصطلحات معينة، وتم تصنيفها من قبل إدارة دونالد ترامب ضمن قائمة المواطنين ذوي الأهمية الخاصة، وهي قائمة تضم الإرهابيين ومهربي المخدرات، مما جعلها أول مسؤولة في الأمم المتحدة توضع في هذه القائمة. في العام الماضي، واجهت ألبانيز محاولة لمنعها من دخول ألمانيا، حيث أرسلت شرطة مكافحة الشغب إلى مكان كان من المقرر أن تتحدث فيه، بل وهددتها الشرطة بالاعتقال بسبب إشارتها إلى جريمتي إبادة جماعية ارتكبتهما ألمانيا في النصف الأول من القرن العشرين ضد شعبي الهيريرو والناما في ناميبيا، ثم المحرقة. كما وصفت المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بأنها "من النهر إلى البحر"، وهي عبارة محظورة في ألمانيا. تصف ألبانيز الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب ضدها بأنها قاسية، حيث وُضعت في خانة واحدة مع مرتكبي جرائم القتل الجماعي وتجار المخدرات. وتعرب عن دهشتها من تعرضها لعقوبات قاسية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ودون منحها فرصة للدفاع عن نفسها. أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر على أي شخص أو كيان أمريكي تزويدها بأي "أموال أو سلع أو خدمات"، وهو وصف فضفاض للغاية وصف بـ "الموت المدني". وقد أدى ذلك إلى عدم قدرتها على استخدام بطاقة ائتمان في أي مكان في العالم، نظرًا لأن معظم المعاملات تتم عبر خدمات مقرها الولايات المتحدة. تتهم ألبانيز نشطاء مؤيدين لإسرائيل في جنيف بملاحقة زوجها، ماسيمليانو كالي، وهو خبير اقتصادي رفيع المستوى في البنك الدولي، مما أدى إلى استبعاده من منصبه القيادي في إدارة الملف السوري. وتصف موقف البنك الدولي بأنه "جبان"، على الرغم من السجل المهني المميز لزوجها. يقوم كالي وابنتهما البالغة من العمر 13 عامًا، وهي مواطنة أمريكية، بمقاضاة ترامب وكبار مسؤولي إدارته أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، بتهمة انتهاك حقوقهم الدستورية. وبموجب سياسة الأمم المتحدة، لا تستطيع ألبانيز رفع القضية بنفسها، لذا قدمت مجموعة من أساتذة القانون الأمريكيين مذكرة قانونية للمحكمة نيابة عن العائلة، محذرين من "الأثر السلبي" للعقوبات الشخصية على حرية التعبير. ومع ذلك، عززت محاولات إدارة ترامب شيطنة ألبانيز مكانتها كبطلة لدى البعض، حيث تمثل جزءًا من نهضة يسارية لافتة، اكتسبت زخمًا من الغضب الغربي تجاه أحداث غزة. ترى ألبانيز أن حجم رد الفعل الجماهيري تجاه ما يحدث في غزة أكبر بكثير من ردود الفعل تجاه الإبادة الجماعية في رواندا والبوسنة، مما يعني أن حقوق الإنسان أصبحت تُفهم بشكل أفضل الآن، وأن ما يحدث هو "اختبار لعالمية الحقوق وللإنسانية". تصف ألبانيز القتل في غزة بأنه "إبادة جماعية بأسلوب القرن الحادي والعشرين"، حيث يتم استخدام قنابل دقيقة موجهة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي لاختيار الأهداف، على عكس المذابح السابقة التي استخدمت فيها المناجل والرشاشات. بالنسبة للمملكة المتحدة، تصفها بأنها أكثر تهذيبًا من الناحية الظاهرية، لكنها تشير إلى أن رئيس الوزراء قد يكرهها بقدر ما تكرهها شخصيات أخرى. وتصف قمع الحكومة البريطانية لحركة "فلسطين أكشن" بأنه "وحشي"، وتصف رئيس الوزراء بأنه "وحش" لتصريحه بأن إسرائيل لها الحق في قطع الكهرباء والغاز عن غزة. إلى جانب دفاعها عن حقوق الإنسان، أصدرت ألبانيز كتابًا بعنوان "حين ينام العالم: قصص وكلمات وجراح فلسطينية مفتوحة"، وهو مزيج من السيرة الذاتية ورثاء للفلسطينيين، يتناول قصص ضحايا الصراع، بما في ذلك قصة هند رجب، الطفلة التي قُتلت في غزة عام 2024





