كشفت خبيرة تغذية روسية عن الفوائد الصحية المحتملة التي يمكن أن يجنيها البشر من اتباع نظام غذائي مماثل لنظام رواد الفضاء، مع التركيز على أهمية التغذية المتوازنة والصحية للحفاظ على الصحة وطول العمر.

كشفت يكاتيرينا بورليايفا، الخبيرة في المركز الفيدرالي الروسي لأبحاث ال تغذية والتكنولوجيا الحيوية، عن الفوائد الصحية التي يمكن أن يجنيها سكان الأرض من اتباع الأنظمة الغذائية التي يتبعها رواد الفضاء. وأوضحت بورليايفا في مقابلة مع وكالة تاس الروسية أن التزام البشر ب نظام غذائي مشابه لما يتناوله رواد الفضاء، مع الالتزام بقواعد ال تغذية الصحية، يمكن أن يضمن لهم حياة أطول و صحة أفضل، مشيرة إلى أن هذا النظام الغذائي يلبي جميع احتياجات الجسم. وأضافت بورليايفا أن النظام الغذائي لرواد الفضاء يتضمن وجبات متوازنة وغنية، حيث يتناولون الحبوب والبروتينات في وجبة الإفطار، والحبوب والبطاطس أو المعكرونة مع البروتينات في وجبتي الغداء والعشاء، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه وبعض الحلويات. وأكدت على أهمية اختيار الأطعمة وفقًا للقيمة الغذائية المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار مستوى النشاط البدني لكل فرد، فالموظف الذي يعمل في المكتب على سبيل المثال، يحتاج إلى حوالي 1800 إلى 2200 سعرة حرارية يوميًا للحفاظ على وزنه وصحته. وأشارت إلى أن زيادة السعرات الحرارية في النظام الغذائي، حتى لو كان صحيًا، قد يؤدي إلى زيادة الوزن. وشددت بورليايفا على أن ال تغذية السليمة والمتوازنة تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الجسم، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتأثيرها على طول العمر .

يعتبر خبراء التغذية أن اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالأطعمة النباتية والحبوب الكاملة والدهون الصحية، هو عامل حاسم للحفاظ على صحة القلب والشرايين وتقليل مخاطر الوفاة المبكرة. وأكدوا أن التغذية السليمة يمكن أن تضيف سنوات إلى عمر الإنسان. وقد بينت العديد من الدراسات العلمية هذا التأثير الإيجابي للتغذية الصحية على طول العمر والصحة العامة. تشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي الصحي المتوازن يلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان. لذلك، فإن الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة والدهون المشبعة والسكر المفرط، يساهم في تحسين الصحة العامة وتعزيز طول العمر. كما أن ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كاف من النوم، وتقليل التوتر، تعتبر عوامل إضافية هامة لتعزيز الصحة والرفاهية. يعتبر اتباع نمط حياة صحي شامل، يشمل التغذية السليمة والنشاط البدني والرعاية النفسية، هو المفتاح للحفاظ على صحة جيدة والعيش حياة طويلة ومثمرة.

في سياق آخر، يعود طاقم 'أرتيميس 2' إلى الأرض بعد رحلة استمرت 10 أيام حول القمر، ليكونوا بذلك أول هبوط بشري أمريكي من رحلة قمرية منذ أكثر من 50 عامًا. ويشير هذا الحدث التاريخي إلى التقدم المستمر في استكشاف الفضاء والعودة إلى القمر. وبالتزامن مع هذه الرحلة، كشف رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو عن بعض الأمور التي يفتقر إليها الرواد أثناء تواجدهم على متن المحطة الفضائية الدولية، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه رواد الفضاء في بيئة الفضاء القاسية. وفي سياق متصل، كشفت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي عن قائمة الطعام الذي يتناوله رواد الفضاء، مما يوفر نظرة ثاقبة على النظام الغذائي المتبع في الفضاء وكيفية تلبية احتياجاتهم الغذائية أثناء الرحلات الفضائية. هذه المعلومات تساهم في فهم أفضل للتحديات والفرص المرتبطة باستكشاف الفضاء، وتسلط الضوء على أهمية التغذية السليمة في الحفاظ على صحة رواد الفضاء وقدرتهم على أداء مهامهم بنجاح.





