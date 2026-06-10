خبراء يحذرون من إجهاد حراري يهدد لاعبي كأس العالم 2026 ويطالبون فيفا بإصلاحات عاجلة

كشف تحليل لمبادرة إسناد الطقس العالمي أن 14 ملعباً من أصل 16 في كأس العالم 2026 ستشهد حرارة خطيرة، مما دفع 20 خبيراً لتحذير فيفا وطلب تمديد فترات التبريد وبروتوكولات أكثر وضوحاً لتأجيل المباريات.

أعرب خبراء دوليون في مجالات الصحة و المناخ والأداء الرياضي عن قلقهم العميق تجاه سلامة اللاعبين في كأس العالم 2026 ، محذرين من أن درجات الحرارة المرتفعة قد تصل إلى مستويات خطيرة في معظم الملاعب المستضيفة للبطولة.

في رسالة مفتوحة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، طالب 20 خبيراً، بمن فيهم أكاديميون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأوروبا، بتطبيق إجراءات أكثر صرامة لحماية اللاعبين من الإجهاد الحراري. من بين المطالب الرئيسية: تمديد فترات التبريد الإلزامية إلى خمس أو ست دقائق على الأقل لكل شوط، بدلاً من ثلاث دقائق حالياً، ووضع بروتوكولات واضحة لتأخير أو إلغاء المباريات في الظروف المناخية القاسية.

أشار التحليل الذي أجرته مبادرة إسناد الطقس العالمي (WWA) إلى أن 14 من أصل 16 ملعباً ستشهد حرارة تتجاوز العتبات الآمنة، خاصة في جنوب الولايات المتحدة وشمال المكسيك، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30 و35 درجة مئوية، وقد ترتفع إلى 40 درجة مئوية أثناء موجات الحر. هذا يتجاوز بكثير الظروف التي شهدتها كأس العالم 1994 في نفس القارة، مما يزيد خطر الإصابة بضربات الشمس والجفاف بين اللاعبين.

وأكد أندرو سيمز، مدير معهد الطقس الجديد ومنسق الرسالة، أن سلامة اللاعبين أصبحت أولوية عاجلة، مشيراً إلى أن فيفا تتصرف بتهور في هذا الشأن. من جانبه، دافع الاتحاد الدولي عن إجراءاته قائلاً إنه ملتزم بحماية جميع المشاركين، وأشار إلى توفير مقاعد مكيفة للجهاز الفني والبدلاء، وفترات تبريد إلزامية مدتها ثلاث دقائق بغض النظر عن الطقس. كما يعتمد فيفا على مقياس درجة حرارة البصيلة الرطبة الكروية (WBGT) لقياس الإجهاد الحراري، وعندما يقترب المؤشر من 32 درجة مئوية، تُفعل إجراءات احتياطية.

بالنسبة للجماهير، تسمح البطولة بإحضار زجاجات مياه، وتوفر مناطق مظللة وأنظمة رذاذ وحافلات مكيفة. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذه الإجراءات غير كافية، خاصة مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة عالمياً بسبب تغير المناخ. ويأمل الموقعون على الرسالة أن تقنع فيفا بتحديث إرشاداتها قبل انطلاق البطولة في صيف 2026. الدراسات الحديثة تؤكد أن الإجهاد الحراري يمكن أن يتسبب في انخفاض الأداء الرياضي وزيادة خطر الإصابات، كما أن فترات التبريد القصيرة لا تسمح بانخفاض كافٍ في درجة حرارة الجسم الأساسية.

لذلك، يجب أن تكون فترات الراحة أطول، إضافة إلى توفير أجهزة تبريد شخصية للاعبين أثناء المباريات. كما يطالب الخبراء بتدريب الحكام على التعرف على علامات الإجهاد الحراري. في المقابل، تشير فيفا إلى أنها تعمل مع خبراء المناخ لتقييم المخاطر، لكن الرسالة المفتوحة تعكس إحباطاً متزايداً من بطء الاستجابة. مع اقتراب موعد البطولة، يبقى السؤال: هل ستستجيب فيفا لمطالب الخبراء قبل فوات الأوان





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كأس العالم 2026 سلامة اللاعبين الإجهاد الحراري فيفا المناخ

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