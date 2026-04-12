خامنئي يوجه رسالة بمناسبة مرور أربعين يوماً على اغتيال والده: 'الجمهورية الإسلامية قوة عظمى'

في رسالة بمناسبة مرور أربعين يوماً على اغتيال والده، أكد خامنئي على قوة الجمهورية الإسلامية، وشدد على المطالبة بالتعويضات، وتوجه برسالة إلى الجيران، ودعا إلى الوحدة الداخلية.

في يوم الأحد، وجه خامنئي رسالة شاملة بمناسبة مرور أربعين يوماً على اغتيال والده، واصفاً إياه بـ 'القائد العظيم' و ' خامنئي الكبير'. شهدت هذه الفترة، بحسب الرسالة، 'بزوغ فجر الجمهورية الإسلامية كقوة عظمى' في مقابل انحدار 'الاستكبار العالمي' نحو الضعف، مؤكداً أن دماء والده وبقية الشهداء حولت ساحة المواجهة إلى 'ملحمة دفاع مقدس ثالثة' وضعت العدو في حالة من الحيرة والاستياء.

كما شدد على أن 'المعتدين المجرمين' الذين هاجموا البلاد لن يتركوا دون عقاب، مؤكداً العزم على المطالبة بتعويضات كاملة عن جميع الأضرار والدماء والضحايا وجرحى الحرب. هذا الموقف يعكس تصميماً على مواجهة التحديات والتمسك بالحقوق، مع التأكيد على أهمية الوحدة الداخلية والقوة الوطنية في تحقيق الأهداف المنشودة.\رسالة خامنئي اتخذت نبرة حازمة في التعامل مع القضايا الخارجية، حيث أعلن عن نية بلاده إدخال إدارة مضيق هرمز إلى 'مرحلة جديدة'. أكد على أن إيران لا تسعى للحرب، ولكنها في الوقت ذاته لن تتنازل عن حقوقها المشروعة. وجه أيضاً رسالة إلى الجيران الجنوبيين لإيران، وهم الدول العربية، داعياً إياهم إلى إدراك 'المعجزة' التي تجري والوقوف في الجانب الصحيح بعيداً عن وعود 'الشياطين' التي تهدف إلى تحقيرهم واستغلالهم. أكد أن طهران لا تزال تنتظر رداً مناسباً يمهد لإظهار روح الأخوة، مما يشير إلى رغبة في تحسين العلاقات الإقليمية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. هذه المواقف تعكس رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة إيران في المنطقة والعالم.\على الصعيد الداخلي، شدد خامنئي على أهمية 'إيران القوية'، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استمرار التلاحم الشعبي والوحدة بين مختلف الأطياف. أشار إلى أن الخلافات بدأت تذوب تحت 'علم الوطن'. حذر من أن 'الإعلان عن نية التفاوض مع العدو لا يعني تراجع أهمية الحضور الشعبي في الميادين'، بل اعتبر أن 'صرخات الشعب' تمنح زخماً للمفاوضات وتؤثر في نتائجها. دعا المواطنين إلى 'الحذر من الوسائل الإعلامية المدعومة من العدو' التي وصفها بأنها لا تريد الخير للبلاد. هذه الرسالة تعكس إيماناً بأهمية التماسك الداخلي والحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. كما أنها تؤكد على أهمية الوعي الإعلامي والتحصن ضد التأثيرات السلبية التي قد تعرقل مسيرة التقدم والازدهار





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

خامنئي إيران الجمهورية الإسلامية التعويضات العلاقات الإقليمية الوحدة الوطنية

United States Latest News, United States Headlines