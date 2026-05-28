خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوفه لعام 1447 هـ

أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تكفله الشخصي بنفقات الهدي لـ 2500 حاج وحاجة من 104 دولة يشاركون في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية، وذلك امتداداً لنهج المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وحرصها على توفير كل ما يعين الحجاج على أداء مناسكهم في راحة وطمأنينة.

بدأت أحداث هذا اليوم بمشهد إنساني راقٍ يجسد أعمق معاني العطاء والخدمة في الإسلام، حيث أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن تكفّله الشخصي بنفقات الهدي لجميع الحجاج المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

هذا البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يضم في دورته لهذا العام 1447 هـ ما مجموعه 2500 حاج وحاجة من 104 دولة حول العالم، مما يجعل هذه المبادرة إحدى أكبر المبادرات الخيرية المخصصة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام. تُعد هذه اللفتة الكريمة امتدادًا طبيعيًا للنهج الراسخ الذي تتبعه المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، في خدمة الإسلام والمسلمين، وهي رسالة واضحة على أن رعاية الحجاج وتسهيل مناسكهم ليست مجرد مهمة إدارية، بل هي عبادة وطنيّة تتصدر أولويات الدولة.

وقد أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على البرنامج، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن هذه الخطوة تندرج في إطار العطاء السخي الذي ينهجه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، تجاه المسلمين كافة، خصوصًا الضيوف الذين تستضيفهم المملكة من شتى بقاع الأرض. وفي تفاصيل أكثر، فإن تغطية نفقات الهدي - وهي نذج يقدمها الحاج تقربًا إلى الله تعالى - تعني أن الحجاج الضيوف لن يتحملوا أي عبء مادي إضافي، مما يمكنهم من التركيز الكامل على العبادة والتدبر في مشاعر الحج.

إن هذه المبادرة تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية مختلفة، مما يزيد من قيمة هذا الدعم السخي وأثره المباشر على عشرات الأسر. ومن الجدير بالذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة ليس جديدًا، بل هو برنامج مستمر تطور عامًا بعد عام، ويُعتبر أحد أبرز برامج الضيافة التي تقدمها المملكة، حيث يشمل تذاكر السفر والإقامة والمواصلات والوجبات، بالإضافة إلى الهدي.

ويمثل هذا البرنامج حلقة وصل بين المملكة والعالم الإسلامي، ويعزز قيم التآخي والتضامن، ويظهر صورة مشرقة عن الإسلام واهتمام قادته بالأفراد. من ناحية أخرى، فقد رفع معالي الوزير الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على هذه العناية الفائقة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظهم ويسدد خطاهم، وأن يبارك في جهودهما، وأن يتقبل من الحجاج أعمالهم.

كما دعا بإذن الله أن يعود جميع الحجاج إلى أوطانهم سالمين مقبولين، حاملين معهم ذكرى عطرة عن هذه المشاعر الإيمانية التي عاشوها في أرض الحرمين الشريفين. هذه المبادرة تطبيق عملي للقول "خير الناس أنفعهم للناس"، وتؤكد أن السعودية لا تكتفي باستضافة الحجاج، بل تبحث عن كل سبل الراحة والطمأنينة لهم. إنها رسالة سلام وخدمة إنسانية تقدمها المملكة للعالم أجمع، وتجسد دورها الريادي في خدمة الحرمين الشريفين وحراسة التعاليم الإسلامية السمحة





