حوارية عن صعود أبها والأثر الإعلامي في مسرح أمانة عسير

NEWS TEXT: نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير بالتعاون مع أمانة المنطقة، جلسة حوارية بعنوان” صعود أبها وال أثر الإعلام ي”، وذلك على مسرح أمانة عسير، بحضور رياضيين وإعلاميين ومهتمين بالشأن الرياضي، واستمرت لساعتين.

كان ضيفي الجلسة الحوارية التي أدارها زيد الزيد، رئيس مجلس إدارة نادي أبها سعد الأحمري، ولاعب الفريق الأول لكرة القدم وليد عسيري، فيما اشتملت على عدد من المحاور التي تحدث عنها ضيفي الجلسة وكانت، دور أمير منطقة عسير في تحفيز نادي أبها ورحلة صعوده، وأبرز التحديات واللحظات الحاسمة في موسم الصعود، والدور الإداري في تحقيق الإنجاز، وكيف ساهمت الإدارة في بناء فريق قادر على العودة للممتاز، وكواليس غرفة الملابس، ومواقف وقصص إنسانية وطريفة عاشها اللاعبين خلال الموسم الرياضي، وأثر الجماهير في الصعو، ودور جماهير أبها في دعم الفريق وتحفيز اللاعبين، والإعلام وصناعة قصة الصعود، وكيف ساهم الإعلام والسوشال ميديا في إبراز النادي جماهيراً، وكيف سيكون التحول من دوري الدرجة الأولى إلى دوري روشن، وماهي الفروقات والتحديات القادمة بعد العودة لدوري روشن، وما هي طموحات نادي أبها المستقبلية، ورؤية النادي وخطاته للمواسم القادمة، وكذلك ماهي الرسائل الأخيرة لجماهير عسير





