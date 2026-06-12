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حملة مناهضة للرقابة على العاملين في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا

سياسة News

حملة مناهضة للرقابة على العاملين في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا
حملة مناهضة للرقابةالعاملون في مجال الرعاية الصحيةبريطانيا
📆6/12/2026 2:14 PM
📰Arabi21News
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موجة اعتراض من منظمات وجمعيات تمثل عاملين في القطاع الطبي، معتبرة أن الإجراءات المقترحة قد تقيد حرية التعبير وتؤثر على حق العاملين في إظهار دعمهم للقضايا الإنسانية، وفي مقدمتها القضية التي تتهم الحكومة البريطانية بفرض الرقابة على فلسطين.

موجة اعتراض من منظمات وجمعيات تمثل عاملين في القطاع الطبي، معتبرة أن الإجراءات المقترحة قد تقيد حرية التعبير وتؤثر على حق العاملين في إظهار دعمهم للقضايا الإنسانية، وفي مقدمتها القضية التي تتهم الحكومة البريطانية بفرض الرقابة على فلسطين.

ويرد التحالف على قرار وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في الأسبوع الماضي، ويدعو الحكومة البريطانية إلى عدم فرض الرقابة على فلسطين. وتشمل المطالبات بالتغييرات التي تهدف إلى مكافحة العنصرية، وتشمل تدريب إلزامي للموظفين في الخدمات الصحية الوطنية، ومنعهم من عرض الرموز السياسية في أماكن عملهم، ومنعهم من المشاركة في الاحتجاجات. ويرد التحالف على هذه المطالبات، ويحذر من أن توصيات اللورد مان لمكافحة العنصرية

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حملة مناهضة للرقابة العاملون في مجال الرعاية الصحية بريطانيا مكافحة العنصرية

 

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