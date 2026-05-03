حملة توعوية حول بطاقة اقتصاد الوقود الجديدة للسيارات تبدأ في السعودية

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة حملة توعوية بعنوان “بطاقة تعرفها” للتعريف ببطاقة اقتصاد الوقود المحدثة للسيارات بدءًا من موديلات 2027، بالإضافة إلى أخبار حول زيادة إنتاج النفط وتطورات في سوق السيارات.

أطلق المركز السعودي ل كفاءة الطاقة ، المعروف بـ “كفاءة”، حملة توعوية واسعة النطاق تحت عنوان “بطاقة تعرفها” تهدف إلى إعلام الجمهور ب بطاقة اقتصاد الوقود الجديدة والمحدثة للسيارات، والتي ستطبق على جميع موديلات السيارات بدءًا من عام 2027.

تستمر هذه الحملة التوعوية لمدة أسبوعين، وتسعى إلى توضيح أهمية هذه البطاقة ودورها في مساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات شراء واعية ومستنيرة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المركز المستمرة لتعزيز كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك الوقود في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها الطموحة في مجال الاستدامة البيئية. تعتبر بطاقة اقتصاد الوقود أداة حيوية للمستهلكين، حيث توفر معلومات دقيقة وموثوقة حول كفاءة استهلاك الوقود للمركبات المختلفة، مما يمكنهم من مقارنة السيارات واختيار الأنسب لاحتياجاتهم وميزانيتهم.

تساهم هذه البطاقة أيضًا في تشجيع الشركات المصنعة للسيارات على تطوير تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وبالتالي تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة. الحملة التوعوية تتضمن استخدام مختلف الوسائل الإعلامية، بما في ذلك التلفزيون والإذاعة والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور. كما يتضمن المركز تنظيم فعاليات وورش عمل في مختلف مناطق المملكة لشرح تفاصيل البطاقة والإجابة على استفسارات المستهلكين. تتضمن بطاقة اقتصاد الوقود المحدثة ثلاثة أنواع رئيسية، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أنواع المركبات المختلفة.

النوع الأول مخصص للمركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية، حيث تعرض البطاقة كفاءة استهلاك الوقود بوحدة الكيلومتر لكل لتر (كم/لتر). هذا النوع من البطاقة يساعد المستهلكين على فهم مدى كفاءة السيارة في استهلاك الوقود، وبالتالي تقدير تكلفة التشغيل على المدى الطويل. النوع الثاني من البطاقة مخصص للمركبات الكهربائية، والتي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة في السنوات الأخيرة. تعرض هذه البطاقة كفاءة استهلاك الوقود المكافئ للمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى سعة البطارية بوحدة الكيلومتر لكل لتر مكافئ (كم/لتر مكافئ).

هذا النوع من البطاقة يساعد المستهلكين على مقارنة كفاءة المركبات الكهربائية المختلفة، وفهم مدى المسافة التي يمكن للسيارة قطعها بشحنة واحدة. أما النوع الثالث من البطاقة، فهو مخصص للمركبات الهجينة القابلة للشحن، والتي تجمع بين مزايا محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الكهربائية. تعرض هذه البطاقة معدل كفاءة استهلاك الوقود المكافئ للمحركين معًا، بالإضافة إلى سعة المحرك والبطارية بوحدة الكيلومتر لكل لتر مكافئ (كم/لتر مكافئ).

هذا النوع من البطاقة يساعد المستهلكين على فهم الأداء العام للسيارة الهجينة، وكيفية تحقيق أقصى استفادة من كلا المحركين. بالإضافة إلى ذلك، شهدت سوق تأجير السيارات الخاصة في العام الماضي نشاطًا ملحوظًا، حيث تم تسجيل 6.6 مليون عقد تأجير، بمتوسط 18.105 عقد يوميًا و754 عقدًا في الساعة الواحدة. استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأكبر من هذه العقود، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في العاصمة.

وفي سياق متصل، اتفقت المملكة العربية السعودية وست دول أخرى منتجة للنفط على زيادة حصص الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميًا، اعتبارًا من شهر يونيو القادم. جاء هذا الاتفاق في إطار اجتماع وزاري لمنظمة أوبك+، بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. تعتبر هذه الزيادة في الإنتاج خطوة استباقية تهدف إلى مواجهة أي نقص محتمل في المعروض، وضمان توفير إمدادات كافية من النفط لتلبية احتياجات المستهلكين.

كما شهدت صناعة السيارات تطورات ملحوظة، حيث أطلقت شركة هونشي استراتيجيتها العالمية المطورة في معرض بكين للسيارات 2026، بالإضافة إلى تشكيلة جديدة كليًا من سيارات الدفع الرباعي (SUV) مصممة خصيصًا للأسواق الخارجية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز مكانتها في السوق العالمية. وفي الوقت نفسه، تواجه أزمة الطاقة العالمية منعطفًا تقنيًا حرجًا، حيث كشفت تقارير دولية حديثة عن تحول في طبيعة خفض الإنتاج النفطي الإيراني.

يشير هذا التحول إلى أن إيران قد تلجأ إلى استخدام تقنيات جديدة لزيادة إنتاجها النفطي، مما قد يؤثر على ديناميكيات السوق العالمية. كل هذه التطورات تؤكد أهمية مواصلة الجهود لتعزيز كفاءة الطاقة وتنويع مصادر الطاقة، من أجل تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية





كفاءة الطاقة بطاقة اقتصاد الوقود السيارات أوبك+ إنتاج النفط تأجير السيارات هونشي المركبات الكهربائية المركبات الهجينة

