حملة "لا حج بلا تصريح" لتعزيز الالتزام بالأنظمة وحماية ضيوف الرحمن في موسم الحج

تواصل وزارة الداخلية تنفيذ حملتها الميدانية والتوعوية "لا حج بلا تصريح" بهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة وضمان سلامة ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسكهم في أجواء آمنة ومنظمة. تهدف الحملة إلى الحد من المخالفات المرتبطة بأنظمة وتعليمات الحج، وضبط ناقلي الحجاج بلا تصريح، ومنع محاولات الدخول أو البقاء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطرق غير نظامية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب لـ"أخبار 24": إن الهدف الرئيس من الحملة هو سلامة الحجاج أولاً، من خلال الحد من المخالفات المرتبطة بأنظمة وتعليمات الحج، وضبط ناقلي الحجاج بلا تصريح، ومنع محاولات الدخول أو البقاء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطرق غير نظامية. وأضاف أن الحملة لا تقتصر على الجانب الإعلامي، بل هي حملة ميدانية متكاملة تشارك فيها مختلف قطاعات وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الإعلام وعدد من الجهات الحكومية، عبر رسائل توعوية متعددة وأدوات إعلامية متنوعة تستهدف رفع مستوى الوعي لدى الجمهور.

وأشار الشلهوب إلى أن الجهود الميدانية تشمل تنفيذ عمليات ضبط للمخالفين، ومتابعة ناقلي الحجاج غير النظاميين، والتعامل مع أي محاولات للتسلل أو البقاء غير المصرح به داخل مكة المكرمة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة تهدف إلى تنظيم الحج وحماية الحجاج. وأضاف أن المملكة تُعد من الدول الرائدة في توظيف التقنيات الحديثة في إدارة الحج، حيث أسهمت المنصات الرقمية مثل "أبشر" و"مقيم" في تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل الأمني، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة والطائرات دون طيار (الدرونز) في دعم عمليات المراقبة والاستطلاع وإدارة الحشود.

وبيّن أن التقنية أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من العمل الأمني الميداني، حيث تُستخدم في نقل الصورة المباشرة من الميدان إلى غرف العمليات، مما يساعد على اتخاذ القرار بشكل أسرع وأكثر دقة، ويعزز من انسيابية الحركة في المشاعر المقدسة. وأكد أن مبادرة "طريق مكة" تُعد من المبادرات النوعية ضمن رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، إذ تُمكّن الحجاج من إنهاء إجراءاتهم في بلدانهم قبل وصولهم إلى المملكة، بما يشمل الإجراءات الصحية والتأشيرات وترميز الأمتعة، ليتم استلامها مباشرة في مقار سكنهم.

واختتم العميد طلال الشلهوب تصريحه بالتأكيد على أن جميع قطاعات وزارة الداخلية تعمل بتكامل كامل خلال موسم الحج، بإشراف ومتابعة من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بهدف تحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة





