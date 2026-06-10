حملة تضامن دولية تجمع 80 ألف يورو لعلاج طالبة طب عربية بطرق إشعاعية مبتكرة في ألمانيا

تلقى إيمان، طالبة الطب العربية المصابة بسرطانين، دعماً مالياً دولياً لتلقي علاج إشعاعي بالجسيمات الثقيلة في مستشفى هايدلبرغ، بعد جمع أكثر من 80 ألف يورو عبر حملة تضامن.

في مشهد مؤثر من حملات ال تضامن الإنسانية، تجمع المتطوعون أكثر من ثمانين ألف يورو لتغطية تكاليف علاج إيمان ، الطالبة العربية في كلية الطب التي تكافح نوعين من ال سرطان منذ عامين.

عقب إعلان الأطباء في معهد كوري الفرنسي أن العلاج الكيميائي لم يعد فعالاً، رفضت والدة إيمان الاستسلام، وأطلقت نداءً عبر موقع ليتشي لطلب الدعم المالي لعلاجها في ألمانيا. استجاب المجتمع بصورة واسعة، حيث ارتفع مجموع التبرعات إلى نحو خمسة وسبعين ألفًا و560 يورو، إضافةً إلى مساعدة نادي الجودو الذي تدربت فيه إيمان بتنظيم أمسية جمع تبرعات بلغت 5,011 يورو.

المعجزة جاءت من مركز علاج السرطان في مستشفى هايدلبرغ الجامعي بألمانيا، حيث عرض العلاج الإشعاعي التكميلي باستخدام الجسيمات الثقيلة، وهو أسلوب يركز على تدمير الخلايا السرطانية مع الحفاظ على الأنسجة السليمة. علقنا على أن هذه التقنية الحديثة قد تكون المفتاح لإعادة الأمل للمرضى الذين استنفدوا الخيارات التقليدية، وتسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية.

والدتها نادية عبّرت عن امتنانها العميق لكل من ساهم، مؤكدّة أن التضامن الذي تلقوه من أفراد مجهولين ومقربين يعكس روح الإنسانية التي تتخطى الحدود واللغات. قصة إيمان تشكل مثالاً على كيفية تلاقي الجهود المحلية والعالمية لإنقاذ حياة، وتدعو إلى تعزيز شبكات الدعم المالي والطبي للمرضى الذين يواجهون أمراضًا مستعصية. كما تبرز الحاجة إلى توسيع الوصول إلى تقنيات علاجية متقدمة مثل الإشعاع الجسيمي الثقيل، وتطوير آليات سريعة لجمع التبرعات عبر الإنترنت لضمان عدم تأخير العلاج.

في خضم هذه الأحداث، تظل القصة رسالة أمل لكل من يواجه صعوبات صحية، وتدعو المجتمع إلى مواصلة الوقوف بجانب المرضى وتعزيز البحث العلمي لتوفير حلول أكثر فاعلية في مكافحة السرطان





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سرطان تضامن علاج إشعاعي إيمان مستشفى هايدلبرغ

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