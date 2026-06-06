حملات ميدانية مشتركة تضبط 7760 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

تمت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة الكلية، وتم ضبط 7760 مخالفًا للأنظمة.

حسناً، تمت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة الكلية خلال الفترة من 28/ 5 / 2026م إلى 3 / 6 / 2026م، وتم ضبط 7760 مخالفًا للأنظمة.

بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم 7760 مخالفًا، منهم 4060 مخالفًا لنظام الإقامة، و2574 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1126 مخالفًا لنظام العمل. بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1184 شخصًا، 28% منهم يمنيو الجنسية، و70% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 02%. كما تم ضبط 25 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. تم ضبط 16 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 21774 وافدًا مخالفًا، منهم 20455 رجلًا، و1319 امرأة. تم إحالة 14495 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 850 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 4690 مخالفًا.

أكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة





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ضبط 7760 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكةأسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة مخالفات الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكة عن ضبط 7760 مخالفًا خلال أسبوع، في الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو 2026.

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