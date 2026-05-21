حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة

شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، شملت عددا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون. أثارت هذه الحملة الانتقادات من قبل العديد من المنظمات الدولية، وخاصة منظمات حقوق الإنسان. وقالت مصادر محلية للأناضول، إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدات ومدنا في نابلس وجنين (شمال) والخليل (جنوب)، ودهمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها. في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، اعتقلت قوات إسرائيلية ثلاثة فلسطينيين عقب اقتحام أحياء وقرى في المدينة ودهم منازل وتفتيشها. وفي محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بينهم أسير محرر، بعد اقتحام مدينة دورا جنوب المحافظة ودهم عدد من المنازل. كما اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة بني نعيم شرق الخليل، وأخضعت عشرات الفلسطينيين لتحقيق ميداني، بحسب مصادر محلية ومقاطع فيديو متداولة من البلدة. وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان، الخميس، إن استمرار حملات الاعتقال اليومية بحق المواطنين والأسرى المحررين، إلى جانب عمليات التنكيل والتخريب التي ترافق الاقتحامات، يعكس تصاعد سياسة القمع والعقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين. وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصاعدا في الاقتحامات وعمليات الدهم والإغلاق التي ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات فلسطينية رسمية. منذ ذلك الحين، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل 1162 فلسطينيا، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

