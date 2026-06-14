حمزة عبد الكريم يستعد للمشاركة الأولى مع منتخب مصر في كأس العالم 2026

المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة البالغ 18 عامًا، يتأهب لخوض أول مباراة له مع المنتخب الوطني في كأس العالم 2026 بعد تألقه في مونديال تحت 17 سنة بقطر 2025. يشارك عبد الكريم في صفوف الفراعنة ضمن المجموعة السابعة إلى جانب محمد صلاح، حيث يواجهون بلجيكا في المباراة الافتتاحية. تخطيط البطولة في أمريكا الشمالية، ومشاركة ثمانية منتخبات عربية، وإنجازات اللاعب مع برشلونة، وتصريحاته حول تأثير تجربة قطر على مسيرته.

يستعد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم ، لاعب نادي برشلونة الإسباني والبالغ 18 عامًا، لتسجيل ظهوره الأول مع منتخب مصر في كأس العالم FIFA 2026، بعد بروزه في مونديال تحت 17 سنة بقطر 2025، حيث يشارك ضمن قائمة الفراعنة التي تواجه بلجيكا أولًا ب المجموعة السابعة .

يستعد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عامًا ولاعب نادي برشلونة الإسباني، لخوض أول مشاركة له في كأس العالم FIFA 2026، بعد مسيرة صاعدة بدأت بالتألق في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025. وتُقام النسخة المقبلة من البطولة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتشهد مشاركة تاريخية لثمانية منتخبات عربية، هي: قطر والجزائر والعراق والأردن والمغرب والسعودية وتونس ومصر.

ويلعب عبد الكريم في مركز رأس الحربة ضمن القائمة النهائية للمنتخب المصري، إلى جانب قائد المنتخب محمد صلاح، في مشهد يجمع جيلين من نجوم الكرة المصرية على الساحة العالمية. وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع مصر في المجموعة السابعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، على أن يستهل المنتخب مشواره بمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة، على استاد لومين فيلد في مدينة سياتل الأمريكية.

وكان عبد الكريم قد لفت الأنظار بأهدافه الحاسمة في كأس العالم تحت 17 سنة بقطر، ما استقطب اهتمام كشافي الأندية الأوروبية الكبرى، وأفضى إلى انتقاله من النادي الأهلي المصري إلى برشلونة، حيث أثبت جدارته بتسجيل ثلاثية مع فريق الشباب حسمت لقب المجموعة الثالثة في دوري الشباب الإسباني. وقال عبد الكريم في تصريح خاص للجنة المنظمة للبطولة:"كانت المشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة في قطر تجربةً لن تُنسى؛ شدة المنافسة والضغط والفخر بتمثيل بلدي جعلت مني لاعبًا أكثر نضجًا وخبرة".

وأضاف:"الانضمام إلى برشلونة كان حلمًا طالما راودني، وكأس العالم تحت 17 سنة في قطر كان له دور لا يُنكر في تحقيقه، إذ أتاح لي استعراض قدراتي أمام أفضل الأندية، كما أن المنافسة أمام نخبة المواهب العالمية منحتني ثقة كبيرة"





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