حمزة عبد الكريم: من نجوم تحت 17 إلى كأس العالم 2026

المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم يستعد لأول مشاركة في كأس العالم 2026 بعد تألقه في كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 وانتقاله إلى برشلونة، حيث سيكون إلى جانب محمد صلاح في منتخب مصر.

شهدت مسيرة المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم ، البالغ من العمر 18 عامًا، انطلاقة استثنائية عقب تألقه في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025، إذ يستعد لخوض أول مشاركة له في كأس العالم FIFA 2026.

وتُقام النسخة المقبلة من البطولة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتشهد مشاركة تاريخية لـ8 منتخبات عربية، هي: قطر والجزائر والعراق والأردن والمغرب والسعودية وتونس ومصر. ويلعب عبد الكريم في مركز رأس الحربة ضمن القائمة النهائية للمنتخب المصري المكونة من 26 لاعبًا، حيث يتواجد إلى جانب قائد المنتخب وأحد أبرز نجوم كرة القدم العربية والعالمية محمد صلاح، في مشهد يجسد لقاء جيلين من نجوم الكرة المصرية على الساحة العالمية.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، على أن يستهل مشواره بلقاء منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الدوحة على استاد لومين فيلد بمدينة سياتل الأمريكية. بدأت رحلة اللاعب الشاب نحو المنتخب الأول بعد ظهوره المميز في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025، التي شكلت محطة مفصلية في مسيرته الدولية.

وقال عبد الكريم في تصريح خاص إلى اللجنة المنظمة للبطولة: كانت المشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة في قطر تجربة لن تُنسى؛ فلأول مرة في حياتي شعرت حقًا بأنني على مسرح عالمي. شدة المنافسة، الضغط، والفخر بتمثيل بلدي، كلها عوامل اجتمعت لتجعل مني لاعبًا أكثر نضجًا وخبرة. وجذبت أهدافه الحاسمة خلال البطولة أنظار كشافي الأندية الأوروبية الكبرى، الأمر الذي مهّد لانتقاله من النادي الأهلي المصري إلى نادي برشلونة الإسباني.

وبعد انضمامه إلى الجانب الإسباني، أثبت عبد الكريم جدارته بعدما سجل ثلاثية مع فريق الشباب، حاسمًا بذلك لقب المجموعة الثالثة من الدوري الإسباني للشباب. وأضاف عبد الكريم: كان الانضمام إلى نادي برشلونة حلمًا طالما راودني، وكأس العالم تحت 17 سنة في قطر كان له دور لا يُنكر في تحقيق هذا الحلم. فقد أتاح لي هذا الحدث فرصة استعراض قدراتي أمام أفضل الأندية على مستوى العالم، وأثبت أنني قادر على تقديم أفضل ما لدي وتحمّل ضغوط المنافسة في أعلى مستوياتها.

كما أن المنافسة أمام نخبة المواهب الصاعدة العالمية منحتني ثقة كبيرة. ويُعد ظهور عبد الكريم في كأس العالم 2026 تتويجًا لمسيرة صاعدة، حيث يأمل في تكرار إنجازاته السابقة والمساهمة في تحقيق نتائج مميزة لمنتخب مصر. ومن المتوقع أن يحظى باهتمام إعلامي وجماهيري واسع، خاصة في ظل وجوده إلى جانب نجم مثل محمد صلاح، الذي يُعتبر قدوة للعديد من اللاعبين الشباب.

يذكر أن منتخب مصر يشارك في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه، بعد مشاركات أعوام 1934 و1990 و2018، ويسعى لتحقيق أفضل نتيجة له في البطولة. ويأمل الجمهور المصري في أن يكون الجمع بين خبرة صلاح وموهبة عبد الكريم مفتاحًا لتجاوز دور المجموعات، والمنافسة بقوة في الأدوار الإقصائية. ومن جهة أخرى، تواصل الأجهزة الفنية للمنتخب استعداداتها المكثفة، حيث يخوض الفريق معسكرات تدريبية في الولايات المتحدة قبل انطلاق البطولة، بهدف التأقلم مع الأجواء وتحقيق الانسجام بين اللاعبين.

ويُعتبر حمزة عبد الكريم أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة العربية، وقد يكون نجم المستقبل القريب في سماء الكرة العالمية





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حمزة عبد الكريم كأس العالم 2026 منتخب مصر برشلونة كرة القدم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الأجندة اليومية للنشرة العربية - السبت 13 يونيو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية - السبت 13 يونيو 2026 | Anadolu

Read more »

«إبراهيموفيتش» يطرد سبيد.. والسبب «رونالدو»شهد أحد الاستوديوهات التحليلية لمباريات كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات...

Read more »

فنادق نيوجيرزي ترفع أسعارها 17 ضعفاً قُبيل نهائي كأس العالم 2026 والإقبال خجولفنادق نيوجيرزي قرب ملعب ميتلايف ترفع أسعار الإقامة إلى مستويات قياسية تصل لأكثر من 5 آلاف دولار لليلة نهائي كأس العالم 2026، رغم ضعف الطلب وتدنّي نسب الإشغال مق

Read more »

مونديال 2026.. تعادل تاريخي لقطر أمام سويسرا بالمجموعة الثانيةبهدف لمثله في مستهل مشوار المنتخبين بنهائيات كأس العالم 2026 | Anadolu

Read more »

مونديال 2026.. أستراليا تحقق مفاجأة وتفوز على تركيا بهدفينفي الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم 2026 | Anadolu

Read more »

«2026 IDWS» يجمع قادة العالم في جدة لصياغة مستقبل المياه«2026 IDWS» يجمع قادة العالم في جدة لصياغة مستقبل المياه

Read more »