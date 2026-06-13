حمد السلمان من طيبة ضمن أكثر قادة التسويق تأثيراً في الشرق الأوسط لعام 2026

مجلة فوربس الشرق الأوسط تختار حمد السلمان نائب رئيس التسويق في طيبة ضمن قائمتها السنوية لأكثر قادة التسويق تأثيراً في المنطقة، تقديراً لجهوده في تحفيز التحول التسويقي وبناء العلامات الفندقية وتطويرها في قطاع الضيافة السعودي.

السبت 13 يونيو 2026 - اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط حمد السلمان ، نائب الرئيس للتسويق والتواصل في شركة طيبة العاملة في قطاع الضيافة السعودي، ضمن قائمتها المرموقة لأكثر قادة التسويق تأثيراً في الشرق الأوسط لعام 2026.

جاء هذا التكريم تقديراً لدوره البارز في قيادة التحولات التسويقية وبناء وتطوير العلامات الفندقية في القطاع. ويتمتع السلمان بمكانة بارزة كأحد أبرز القيادات الوطنية في مجال التسويق والاتصال المؤسسي بالمملكة العربية السعودية. يقود حالياً استراتيجيات العلامة التجارية والتحول التسويقي في شركة طيبة، إحدى الشركات الرائدة في قطاعي الضيافة والعقارات والمدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). تمتد مسؤولياته across محفظة واسعة من المشاريع الفندقية ووجهات الضيافة في مدن رئيسية تشمل الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وتبوك والجبيل.

يمتلك السلمان خبرة واسعة تمتد لأكثر من 18 عاماً في استراتيجيات العلامة التجارية وعلاقات المستثمرين، وقد أسهم خلال مسيرته المهنية في تعزيز مكانة طيبة خلال عدد من المحطات الاستراتيجية المهمة. من أبرز هذه المحطات عملية الاستحواذ على شركة "دور للضيافة"، بالإضافة إلى تطوير وتحديث العلامة الفندقية السعودية الرائدة "مكارم".

قاد السلمان عملية إعادة تموضع تسويقي شاملة لشركة طيبة عقب استحواذها على شركة دور، والتي شملت إطلاق هوية مؤسسية جديدة تحمل شعار "أهل الطيب والترحاب"، وترسيخ الريادة في السوق المحلي، ودعم الطموح الأساسي بأن تصبح طيبة قاطرة قطاع الضيافة السعودي. كما يشرف على الاستراتيجيات التسويقية لمحفظة متنوعة من العلامات الفندقية التي تعمل تحت مظلة الشركة، والتي تشمل مشغلين عالميين بارزين مثل ماريوت إنترناشونال وهيلتون وآي إتش جي وأكور، إلى جانب دعم نمو العلامات السعودية المحلية.

يركز عمله على تنفيذ حملات تسويقية عالية التأثير، وتعزيز القيمة المدركة للعلامات الفندقية، وتقديم تجارب ضيافة متميزة تعكس المعايير العالمية الإطار العام مع الحفاظ على الهوية الثقافية المحلية. خلال العامين 2025 و2026، قاد السلمان سلسلة من المبادرات التسويقية المتكاملة عبر جميع علامات طيبة التجارية، ساهمت بشكل ملموس في تعزيز حضور الشركة وعلاماتها في السوق، وترسيخ مكانة علامة "مكارم" كإحدى أبرز العلامات السعودية في قطاع الضيافة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة





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