حماية نفسك من الحساسية: نصائح لتحسين جودة تنفسك

تعرف على كيفية حماية نفسك من الحساسية خلال موسم الحساسية، واكتشف النصائح التي يمكن أن تساعدك في تحسين جودة تنفسك وتحسين نومك.

من المفيد إبقاء النوافذ مغلقة قدر الإمكان خلال موسم ال حساسية خاصة إذا كنت تعاني من حساسية شديدة أو عندما يكون تركيز حبوب اللقاح مرتفعا. وفقا لصحفية أماندا شوباك، فإن فصل الربيع وبداية الصيف قد يكون مرهقين للغاية للربع البالغين الأمريكيين الذين تم تشخيص إصابتهم بال حساسية الموسمية.

وتقول شيلبي هاريس، أخصائية علم النفس المتخصصة في طب النوم في مدينة نيويورك، إن تقليل كمية حبوب اللقاح المتراكمة داخل المنزل، وخاصة في غرفة نومك، يُحدث فرقا كبيرا في جودة تنفسك، وبالتالي في جودة نومك. يمكن أن تبقى حبوب اللقاح عالقة بالملابس حتى بعد نفضها. وبمجرد دخولها إلى منزلك، قد تبقى لفترة طويلة وتُسبب ظهور الأعراض. تنصح هاريس بخلع حذائك وأي ملابس خارجية أخرى (مثل السترة أو القبعة) فور وصولك إلى المنزل وتركها عند الباب.

وأضافت: "غيّر ملابسكِ إلى ملابس نظيفة في أسرع وقت ممكن، وضع الملابس الملوثة بحبوب اللقاح مباشرة في الغسالة (إن وجدت) وأغلق باب الغسالة. فالملابس المتروكة في سلة الغسيل قد تُطلق مسببات الحساسية في الهواء". وقالت الدكتورة هاريس إنه من المفيد أيضا إبقاء النوافذ مغلقة قدر الإمكان خلال موسم الحساسية، خاصة إذا كنت تعاني من حساسية شديدة أو عندما يكون تركيز حبوب اللقاح مرتفعا. (يمكنك الاطلاع على توقعات الحساسية أو مستويات حبوب اللقاح المحلية على موقع المكتب الوطني للحساسية.

ولا تُصفّي شبكات النوافذ العادية حبوب اللقاح. وتوصي مؤسسة الربو والحساسية الأمريكية بتنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية مرة أو مرتين أسبوعيا باستخدام مكنسة معتمدة بأنها "مناسبة لمرضى الربو والحساسية"، أي أنها لا تُطلق مسببات الحساسية في الهواء. وأضافت الدكتورة كريج أن استخدام جهاز تنقية الهواء بتقنية HEPA يُمكن أن يُقلل من تعرضكِ لمسببات الحساسية عن طريق ترشيح أي مسببات حساسية محمولة في الهواء





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حساسية تنفس نوم حماية نصائح

United States Latest News, United States Headlines