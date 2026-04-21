حماس تحذر من تصاعد الإرهاب الاستيطاني وتدعو لانتفاضة شعبية في الضفة الغربية

حركة حماس تندد بالجرائم الدامية التي يرتكبها المستوطنون بحماية الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسات التهجير الممنهج.

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيانا شديد اللهجة يوم الثلاثاء، أدانت فيه بشدة موجة الجرائم الإرهابية الدامية التي تنفذها جماعات المستوطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الحركة في بيانها أن هذا الانفلات الإجرامي لا يأتي في فراغ، بل هو نتاج رعاية مباشرة ومباركة من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي توفر الغطاء السياسي والأمني لهذه الاعتداءات.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتقى أربعة شهداء فلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى، من بينهم طفلان قاصران، جراء عمليات القتل المباشر التي نفذها المستوطنون بدم بارد، إضافة إلى عمليات القنص التي نفذها جنود الاحتلال في عدة مناطق، كان أبرزها قرية المغير الواقعة شرقي مدينة رام الله، حيث سقط فيها شهيدان بعد هجوم وحشي استهدف المدنيين العزل داخل منازلهم ومدارسهم. إن استهداف مدرسة في قرية المغير يعد دليلا قاطعا على السقوط الأخلاقي والوحشية التي وصلت إليها سياسات الاحتلال ومستوطنيه. وأوضحت حماس أن هذه الهجمات الممنهجة لا تستثني أحدا، حيث تشمل النساء والأطفال وكبار السن، بهدف إحداث حالة من الترهيب العام والتهجير القسري للسكان الأصليين من أراضيهم، وهو مشروع استيطاني يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الضفة الغربية. ونعت الحركة الشهداء الأبرار، مؤكدة أن دماءهم الطاهرة لن تذهب هدرًا، وستظل وقودًا يشعل شعلة المقاومة والصمود في وجه المشروع الصهيوني التوسعي الإجرامي. ودعت الحركة كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى ضرورة تصعيد وتيرة المواجهة الشعبية والميدانية مع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، مع التشديد على أهمية تفعيل دور لجان الحماية الشعبية في القرى والبلدات لصد أي هجمات قد تطال السكان. على الصعيد الدولي، وجهت حماس نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث، مطالبة بتحرك فوري لوقف مسلسل المجازر اليومية ومحاسبة المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عن توفير الدعم العسكري واللوجستي لهذه العصابات. يذكر أن قرية المغير شهدت حصارا خانقا من قبل قوات الجيش الإسرائيلي تزامنا مع هجمات المستوطنين، مما فاقم الأوضاع الإنسانية هناك. وتظهر إحصائيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن وتيرة الاعتداءات سجلت أرقاما قياسية، حيث بلغت 497 اعتداء في شهر مارس وحده. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، سجلت الأرقام الفلسطينية الرسمية استشهاد أكثر من 1154 فلسطينيا وإصابة ما يقارب 11750 مواطنا، بينما تجاوز عدد المعتقلين 22 ألف حالة، مما يعكس حرب إبادة شاملة تشن ضد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتؤكد الحاجة الماسة إلى وحدة الموقف والعمل الجماعي لمواجهة مخططات التصفية والتهجير التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل





