حماس ترفض نزع السلاح وتتمسك بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة تشهد محادثات بين مجلس السلام في غزة وحماس، حيث رفضت الحركة مناقشة نزع السلاح وطالبت بتعديلات على اتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتواصل الجهود الدولية لحل الأزمة.

اختتم مجلس السلام في غزة جولة محادثات مع وفد من حركة حماس في القاهرة هذا الأسبوع، ناقش خلالها الطرفان إمكانية نزع سلاح الحركة. وقد أفادت قناة 'i24 News' العبرية بأن حماس رفضت مناقشة قضية نزع السلاح ، مؤكدةً على ضرورة أن تحقق إسرائيل تقدماً في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قبل التطرق إلى أي خطوات مستقبلية. وطالبت الحركة بتعديلات على الاتفاق الحالي، مما يشير إلى تعقيدات المشهد التفاوضي.

وفي سياق متصل، ذكر المصدر ذاته أن الأنظار الدولية قد تتجه نحو تطورات أخرى في المنطقة، إلا أن المفاوضات بين مجلس السلام في قطاع غزة وحماس لا تزال مستمرة. وأشارت القناة العبرية إلى أن ممثلين عن الجانبين اجتمعوا في العاصمة المصرية لمناقشة مسألة نزع سلاح حماس، وذلك في إطار خطة طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي انقضى موعد إنجازها في هذا الأسبوع.

وخلال المباحثات، تمسكت حماس بموقفها الرافض لنزع السلاح، ما لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ كامل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وقد أكد مسؤول فلسطيني رفيع، مطلع على المفاوضات، لـ 'بي بي سي' أن حماس رفضت خطة نزع السلاح التي طُرحت ضمن جهود السلام التي قادها ترامب.

وكان الممثل الأعلى للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، قد قدم الشهر الماضي تصوراً لنزع سلاح غزة كجزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل في أكتوبر. وقد أبلغت حماس الوسطاء في المنطقة بأنها لن تدخل في مفاوضات المرحلة الثانية قبل أن تلتزم إسرائيل بالكامل بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق.

في هذه الأثناء، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن ترامب يدرك أن التحالف الدولي لن ينجح في نزع سلاح حماس، وأن إسرائيل ستضطر إلى القيام بذلك بنفسها. من جانبهم، أكدت حركة حماس والفصائل الفلسطينية عقب سلسلة اللقاءات في مصر، على ضرورة الالتزام بكافة بنود الاتفاق بدقة وأمانة، وبدء عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة قطاع غزة فوراً، بما يساهم في تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية، واستعادة الهدوء المستدام، وتمهيد الطريق لعمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع.

وقد شدد الوفد الفلسطيني، برئاسة خليل الحية، على جدية الحركة والفصائل في مواصلة خطوات تطبيق الاتفاق بجميع مراحله، مع الإشارة إلى استمرار المشاورات. كما عبر الوفد عن تقديره للجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللوسطاء الدوليين الذين ساهموا في دعم القضية الفلسطينية.

في تطور آخر، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أهمية استكمال تنفيذ كامل استحقاقات المرحلة الثانية وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، مشدداً على ثوابت الموقف المصري الراسخة تجاه القضية الفلسطينية.

تأتي هذه التطورات في ظل تحديات معقدة تواجه قطاع غزة، حيث أشار تقرير لصحيفة 'يديعوت أحرونوت' إلى أن الأنظار تتجه حالياً إلى الساحة الإيرانية، بينما لا تزال الأوضاع في غزة تتسم بالتوتر. هذا وقد أفادت تقارير إعلامية بأن مجلس السلام بقيادة ترامب لم يتلق سوى جزء ضئيل من الـ 17 مليار دولار التي سبق التعهد بها لغزة، مما يثير تساؤلات حول أهداف هذا المجلس.

كما كشف مركز غزة لحقوق الإنسان أن إسرائيل تلجأ إلى تشكيل ميليشيات مسلحة محلية وتوظيفها لتنفيذ عمليات أمنية وعسكرية داخل المخيمات والأحياء السكنية المكتظة في القطاع، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والإنساني.

وفي سياق متصل، استبعدت إسرائيل إسبانيا من المشاركة في مركز التنسيق المدني-العسكري في مدينة كريات غات، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية مواقف مدريد من بعض القضايا الإقليمية.

وعلى الصعيد الدولي، سيستضيف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اجتماعاً وزارياً حول قطاع غزة على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وأكد الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، أن إسرائيل تفرض قيوداً واسعة على دخول الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، مؤكداً أن سكان القطاع يعيشون ظروفاً مروعة وغير إنسانية، مما يشدد على الحاجة الملحة لتكثيف الجهود الدولية لإيجاد حلول مستدامة للأزمة الإنسانية والاقتصادية في القطاع.





