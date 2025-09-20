حماس تنشر 'صورة وداعية' للأسرى الإسرائيليين وتحمل نتنياهو المسؤولية

نشرت كتائب القسام صورة جماعية للأسرى الإسرائيليين في غزة، محملة نتنياهو مسؤولية سلامتهم ومحذرة من تكرار سيناريو رون أراد.

نشرت كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس ، السبت، بيانا عبر قناتها على تطبيق تليغرام تضمن صورة جماعية للأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين لديها في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. أطلقت الكتائب على جميع الأسرى المحتجزين اسم ' رون أراد ' مع ترقيمهم من 1 حتى 47، في إشارة واضحة إلى أن مصير هؤلاء الأسرى قد يتكرر 47 مرة أخرى، كما حدث للطيار الإسرائيلي رون أراد ، وذلك نتيجة لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استمرار احتلال مدينة غزة .

أرفقت الكتائب الصور بتعليق باللغتين العربية والعبرية، جاء فيه 'بسبب تعنت نتنياهو وخضوع (رئيس الأركان إيال) زامير'. هذا البيان، الذي ينذر بمخاطر كبيرة على الأسرى، يمثل تصعيدا جديدا في التوتر القائم، ويوضح أن حياة الأسرى باتت في خطر متزايد مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. يهدف هذا الإجراء إلى ممارسة ضغوط على القيادة الإسرائيلية لوقف العمليات العسكرية، التي تعتبرها حماس تهديدا مباشرا لحياة الأسرى. البيان يحمل في طياته تحذيرا واضحا للعالم، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحماية المدنيين في غزة، سواء كانوا أسرى أو مدنيين عاديين. إن هذا التصعيد يمثل تحديا خطيرا لجهود الوساطة وجهود إطلاق سراح الأسرى، ويعقد مهمة المنظمات الدولية التي تسعى إلى التخفيف من معاناة المدنيين في المنطقة. \بالإضافة إلى ذلك، كانت كتائب القسام قد حذرت في بيان سابق، صدر عقب بدء العملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة، من أن مصير الأسرى الإسرائيليين سيكون 'كمصير رون أراد'، إذا ما استمرت عمليات القتل والتصعيد. شددت الكتائب في بيانها على أن الأسرى موزعون داخل أحياء غزة، وأنها 'لن تكون حريصة على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم'. وأكدت أيضا أن 'بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسير لا حيّ ولا ميت، وسيكون مصيرهم جميعا كمصير رون أراد'. أضافت الكتائب في بيانها 'غزة لن تكون لقمة سائغة لجيشكم الرعديد، ونحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم. لقد أعددنا لكم جيشا من الاستشهاديين وآلافًا من الكمائن والعبوات الهندسية وستكون غزة مقبرةً لجنودكم'. جاء في البيان أيضا 'أنتم تدخلون في حرب استنزاف قاسية ستكلفكم أعدادا إضافية من القتلى والأسرى. لقد دربنا مجاهدينا على وضع العبوات داخل قمرات آلياتكم، كما أن جرافاتكم ستكون أهدافا مميزة لمجاهدينا وسببا لزيادة أعداد الأسرى لدينا'. هذه التصريحات تعكس حالة التوتر الشديدة في قطاع غزة، وتعبر عن تصميم المقاومة على مواجهة الهجوم الإسرائيلي بكل ما أوتيت من قوة، مع تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى. \من جانب آخر، يذكر أن رون أراد هو طيار إسرائيلي ولد عام 1958، اختفى في لبنان عام 1986 خلال مهمة عسكرية، وأسرته حركة أمل ثم حزب الله. لم يظهر له أثر حتى الآن، وتضاربت الروايات حول مصيره، وأجرت إسرائيل تحقيقات عديدة للوصول إليه، لكن النتائج كانت متفاوتة. في سياق متصل، حذرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامار، من أن الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل سياسيا وعسكريا يضع واشنطن في موقع المتواطئ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة. انتقدت كالامار بشدة استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي كان يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة. في هذا السياق، يبرز التساؤل حول دور المجتمع الدولي في حماية المدنيين، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في الصراع الدائر. من الجدير بالذكر أيضا الارتفاع المستمر في عدد الضحايا في غزة، حيث وصل عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 442 شهيدا، بينهم 147 طفلا، مما يعكس الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع





