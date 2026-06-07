حماس تبارك عملية إطلاق النار في إسرائيل وتصفها برد على جرائم الاحتلال

حركة حماس تؤيد عملية إطلاق النار في ثلاثة مواقع إسرائيلية، وتصفها ردًا على جرائم الاحتلال، وتدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والاعتقال والتهجير، في ظل تصاعد العنف بين الطرفين منذ أكتوبر 2023.

أعربت حركة حماس يوم الأحد عن تأييدها الكامل لعملية إطلاق النار التي جرت في ثلاثة مواقع داخل إسرائيل على مدار اليوم، ووصفتها بأنها رد على "جرائم الاحتلال" الموجهة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة و الضفة الغربية المحتلة.

وفقاً للبيان الصادر عن حركة حماس، فإن العملية التي نفذتها جماعات مسلحة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، من بينهم جريحان يعانيان من إصابات خطيرة. وتأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في وتيرة أعمال العنف المتبادلة، حيث تتبادل الجانبان إطلاق النار والهجمات على بعضها البعض في إطار ما وصفته حماس بـ"العدوان المتواصل" من قبل القوات الإسرائيلية.

وفي بيان منفصل أصدرته "نجمة داود الحمراء"، والتي هي خدمة إسعافية إسرائيلية، أكدت أن العمليات العسكرية جرت في منطقة كوخاف يائير بجهة هشارون، حيث تم إخلاء الموقع وإخلاء الجرحى إلى المستشفى. وأضافت "نجمة داود الحمراء" أن أحد المنفذين قد تم القضاء عليه في بلدة الطيبة داخل الخط الأخضر، في حين لا تزال تفاصيل أخرى حول هوية المهاجمين وشبكتهم غير معلنة.

وفي سياق متصل، نقلت قناة 12 الإسرائيلية أن المهاجمين استقلا سيارة للانتشار بين ثلاثة مواقع مختلفة: محطة وقود في كوخاف يائير، ثم انتقلا إلى تسور يتسحاق وتسور ناتان، وأخيراً إلى سلعيت. وقد أشارت القناة إلى أن القوات الإسرائيلية نجحت في القضاء على كلا المهاجمين، دون تقديم تفاصيل إضافية حول عمليات القبض أو الإجراءات العدلية اللاحقة.

من جانب آخر، شددت حماس على أن هذه الأعمال لا تُسهم في إرساء أي نوع من الأمن أو الاستقرار، بل تُعيد إشعال نار المواجهة وتزيد من حدة الصراع. ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الفعلية والتحرك الفوري لوضع حد لإرهاب الاحتلال، وإنهاء سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي والقتل والاعتقال والتهجير.

حذرت الحركة من "تصاعد سياسات الاحتلال" التي تُقوِّم مستوطنين مسلحين يُمارسون العنف اليومي ضد الشعب الفلسطيني داخل الضفة والقدس، مؤكدةً أن الشعب سيستمر في مسار الصمود والتحدي حتى تحقيق حرية كاملة واستعادة حقوقه غير المنقوصة. كما أشار البيان إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي أدى إلى وقوع أعداد هائلة من الضحايا في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أفادت الإحصائيات الرسمية أن أكثر من 73 ألفاً قُتلوا في غزة منذ بداية القصف في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفضّل أكثر من 173 ألفاً جريحاً، بينما سجل عدد القتلى في الضفة أكثر من ألف ومائة منازل، مع ما يقرب من 12 ألف جريح إضافي، بالإضافة إلى اعتقال نحو 23 ألف فلسطيني وتهجير 33 ألف آخرين في ذات الفترة.

هذه الأرقام المروعة تُظهر حجم الكارثة الإنسانية التي تظل تتفاقم مع كل تصعيد عسكري، وتؤكد أن الصراع لا يزال يفتقر إلى أي حل سلمي شامل. ومع استمرار عمليات إطلاق النار والاختطاف والاعتداءات المتبادلة، يبقى السؤال قائماً حول مدى قدرة الطرفين على الوصول إلى هدنة حقيقية تُعيد للأراضي العربية هدنةً تُعيد{ } إلى الشعب الفلسطيني حقه في الحياة الكريمة والمتابعة في مساره نحو السلام والازدهار.

ويُظهر هذا المشهد المتسارع للدمار والجرحى أن المجتمع الدولي لا يزال مطالباً بأداء دور فعّال في إيقاف تدفق العنف، وإعادة بناء الثقة بين الشعوب، وإلزام جميع الأطراف بالالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. 2a5b9c3d-1f2e-4c5b-9a6d-7f8e9d0c1b2





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حماس إسرائيل إطلاق النار الضفة الغربية غزة

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