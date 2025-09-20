حماس تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة

اتهمت حركة حماس الجيش الإسرائيلي باستخدام مركبات مفخخة في قطاع غزة، واصفة ذلك بأنه يرقى إلى مستوى التطهير العرقي. وأدانت الحركة استهداف المناطق المدنية وتدمير البنية التحتية، ودعت المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها. يأتي هذا البيان في ظل تصاعد العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

اتهمت حركة حماس الجيش ال إسرائيل ي بارتكاب جرائم حرب ترقى إلى مستوى التطهير العرقي في قطاع غزة . وأوضحت الحركة أن هذه الجرائم تتمثل في استخدام مركبات مسيرة مفخخة، محملة بكميات هائلة من المتفجرات، وتوجيهها نحو مناطق سكنية مكتظة بالسكان في قطاع غزة ، ثم تفجيرها مما أدى إلى دمار واسع النطاق ووقوع عدد كبير من الضحايا.

وأشارت الحركة في بيان رسمي إلى أن المنظمات الحقوقية والإنسانية وثقت تفجير نحو 120 مركبة مفخخة في أحياء مدينة غزة خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما وصفته بمشهد إجرامي غير مسبوق في التاريخ البشري، مؤكدة أن هذه العمليات العسكرية تهدف إلى تدمير المدينة وتهجير سكانها قسراً. وأكدت حماس أن هذه الممارسات تأتي في سياق ما وصفته بحرب إبادة منظمة تقودها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفته بالمتهم بارتكاب جرائم حرب والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. وأضافت الحركة أن استخدام المركبات المسيرة المفخخة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ودعت المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والفعال لوقف هذه الجرائم التي تثير الفزع، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها. ويأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه التقارير الحقوقية التي تشير إلى تصاعد غير مسبوق في استخدام القوة العسكرية الإسرائيلية داخل المناطق المدنية في قطاع غزة، وسط تحذيرات من تدهور كارثي في الوضع الإنساني وغياب المساءلة الدولية.\في سياق متصل، أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بياناً مساء الأربعاء، أكدت فيه أن المجازر التي ترتكب في غزة والإبادة الإسرائيلية المدعومة أمريكياً تندرج ضمن استراتيجية تطهير عرقي صريحة وممنهجة. كما شددت حركة حماس على أن التصعيد العسكري الإسرائيلي غير المسبوق في مدينة غزة وتوسعه، يمثل فصلاً جديداً من فصول حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني. وفي تطور آخر، صرح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بأنه لا يمكنهم إدخال المساعدات إلى ما وصفه بالعدو في قطاع غزة، بما في ذلك الماء والطعام والكهرباء والوقود، في تحدٍ صارخ للمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية. وفي جانب آخر، اتهمت حركة حماس إسرائيل بالوقوف وراء تفجير سيارة مفخخة ألصقت بسيارة أحد قيادييها، وهو محمد حمدان الملقب بأبي حمزة، في مدينة صيدا جنوب لبنان يوم الأحد. هذه الاتهامات تعكس تصاعد التوتر واستمرار العنف في المنطقة، وتلقي الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة





RTARABIC / 🏆 28. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

حماس إسرائيل غزة جرائم حرب تطهير عرقي انتهاكات فلسطين المركبات المفخخة مجتمع دولي

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين