حماس ترحب بالإفراج عن القائد يوسف بعد执刑 إدلي طول في السجون الإسرائيلية

حركة حماس تعبر عن ترحيبها بالإطلاق سراح الشيخ يوسف، أحد قياداتها البارزة في الضفة، بعد أكثر من عامين من الاعتقال الإداري، وتؤكد أن قضية الأسرى ستظل أولوية حتى تحرير جميع المعتقلين.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " عن ترحيبها بالإفراج عن القائد الوطني الشيخ يوسف، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف في الاعتقال الإداري داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي .

ووصفت الحركة الشيخ يوسف بأنهقامة وطنية ملهمة ورمز للصبر والثبات، مؤكدة أنه أمضى أكثر من عشرين عاماً في السجون الإسرائيلية تعرض خلالها لسياسات العزل والتعذيب والإهمال الطبي، لكنه ظل متمسكاً بمواقفه ومدافعاً عن حقوق شعبه. واعتقل الشيخ يوسف ضمن حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية مع بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وجددت حماس تأكيدها أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتها حتى الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، ودعت إلى تعزيز كل أشكال الإسناد لقضية الأسرى والعمل على إبقائها حاضرة في وجدان الأمة وأحرار العالم. كما طالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بتكثيف جهودها لنصرة الأسرى وفضح الانتهاكات والجرائم التي يتعرضون لها، والعمل الجاد من أجل إنهاء معاناتهم وانتزاع حريتهم. يُذكر أن الشيخ يوسف من أبرز قيادات حماس في الضفة الغربية، وكان عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب عام 2006.

واعتُقل لأول مرة عندما كان طفلاً لم يتجاوز 16 عاماً، بعد توليه منصب إمام مسجد. وتشير إحصاءات إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتجاوز 9600 شخص، بينهم حوالي 350 طفلاً و90 سيدة، وفقاً لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، في ظل تقارير مستمرة عن التعذيب والإهمال الطبي داخل هذه السجون





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