حلم هتان باهبري بتحقيق كأس الملك للمرة الثالثة مع الخلود

أكد قائد فريق الخلود هتان باهبري طموحه في تحقيق كأس الملك مع فريقه الحالي، بعد حصد اللقب مرتين سابقاً مع الاتحاد والهلال، معرباً عن تفاؤله بتحقيق الفوز على الهلال في المباراة النهائية.

8 مايو 2026 - 09:30 | آخر تحديث 8 مايو 2026 - 09:30 أكد قائد فريق الخلود هتان باهبري في تصريح خاص لـ«عكاظ» أنه يطمح في تحقيق كأس الملك مع فريقه الحالي، بعد أن حصدها مرتين سابقاً، الأولى مع فريق الاتحاد عام 2013، والثانية مع فريق الهلال عام 2019.

وقال باهبري إن تحقيق اللقب الثالث مع الخلود سيكون إنجازاً تاريخياً، مشيراً إلى أن الأهم هو التشرف بالسلام على راعي المباراة النهائية. وأضاف باهبري أن تحقيق كأس الملك من أمام فريق الهلال ليس بالأمر الصعب، مؤكداً أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، وأن الفريق سيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز وحصد الكأس الغالي، وتسجيل إنجاز تاريخي بحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخ الخلود.

وأشار إلى أن اللاعبين تعاهدوا على اللعب بروح الفريق الواحد في المباراة النهائية ضد الهلال، الذي يضم نجوماً عالميين وأفضل العناصر المحلية، وسيقدمون مباراة تليق بالتطور الكبير الذي تشهده كرة القدم السعودية. وأبدى باهبري تفاؤله بتحقيق الفوز على الهلال وحصد أغلى الكؤوس المحلية، وتقديم الكأس الذهبية هدية لإدارة النادي والجماهير الوفية، ولأسرته وأبنائه سلطان وسعود والجوهرة.

يذكر أن هتان باهبري انضم لفريق الخلود بعقد لمدة موسم رياضي واحد، بعد انتهاء عقده مع نادي التعاون، وسبق أن خاض قبل ذلك 4 تجارب احترافية مع أندية الاتحاد، والهلال، والشباب، والخليج، ونجح في حصد البطولات مع فريقي الاتحاد والهلال. وفي سياق متصل، أكد باهبري أن الفريق يعمل على تحسين الأداء خلال الفترة التحضيرية، مع التركيز على التفاصيل الفنية والتكتيكية، استعداداً للمباريات الحاسمة.

وقال إن الخلود يمتلك فريقاً متماسكاً وقوياً، قادراً على المنافسة مع أي فريق في الدوري، خاصة مع وجود عناصر شابة واعدة. وأضاف أن الهدف الأساسي هو تحقيق الانتصارات والوصول إلى المراكز المتقدمة في الدوري، بالإضافة إلى تحقيق الإنجازات في الكؤوس المحلية. وأشار إلى أن الفريق يعمل على تعزيز الروح المعنوية بين اللاعبين، وتطوير أداء المدافعين والهجوم، لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم.

وقال إن الفريق يستعد لمواجهة الهلال في المباراة النهائية بكامل الاستعداد، مع التركيز على أداء الفريق ككل، وليس على النجوم الفردية. وأكد أن الفريق يعمل على تحسين اللياقة البدنية للاعبين، وتطوير المهارات الفنية، لتحقيق أفضل النتائج في المباراة النهائية. من جانب آخر، أكد باهبري أن الفريق يعمل على تعزيز التعاون بين اللاعبين، وتطوير التواصل بين المدربين واللاعبين، لتحقيق أفضل النتائج.

