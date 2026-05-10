حكومة رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي توافق على تمريرها خلال الأسبوع الحالي قبل الحج

10 مايو 2026 - 11:56 | آخر تحديث 10 مايو 2026 - 11:56 كشفت مصادر برلمانية لـ "عكاظ", وجود اتفاق سياسي ل تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي خلال الأسبوع الحالي، قبيل توجه عدد من النواب لأداء مناسك الحج .

وقال المرجع البرلماني إن رئاسة مجلس النواب "لم تتسلم حتى الآن أي إشعار رسمي من الحكومة بشأن تقديم التشكيلة الوزارية". وأضاف أن هناك اتفاقاً بين رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية على تمرير التشكيلة الحكومية خلال الأسبوع الحالي، قبل توجه مجموعة من النواب الأسبوع المقبل إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وقدم رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، الخميس الماضي المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة إلى رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، تمهيداً لتعميمه على أعضاء المجلس ودراسته، على أن تُقدم أسماء التشكيلة الحكومية لاحقاً. وفي تطور لافت، أعلن تحالف "العزم" تقديم أسماء مرشحيه إلى رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، بعد مقاطعة زعيمه مثنى السامرائي الاجتماع الأخير للمجلس السياسي الوطني الذي أعدت فيه ورقة المطالب والشروط "السنية" خلال مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر التحالف في بيان أنه أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة واسعة من المشاورات والحوارات السياسية المكثفة، والتي أثمرت، بجهود ومساعٍ مسؤولة من عدد من قوى الإطار التنسيقي، التوصل إلى تفاهم مع رئيس مجلس الوزراء المكلف علي الزيدي بشأن مشاركة تحالف العزم في الحكومة القادمة. وأفاد تحالف العزم بأنه "قدم أسماء مرشحيه إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف، انطلاقاً من مبدأ الكفاءة والقدرة في اختيار الشخصيات القادرة على إدارة المؤسسات الحكومية وتحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بكفاءة واقتدار.

وقاطع رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي اجتماع المجلس السياسي الوطني "السني" الذي عقد، الأربعاء الماضي، في مقر ثابت العباسي في بغداد. وبحسب بيان للمجلس، فقد ناقش المجتمعون ملامح المنهاج الحكومي، وقدموا ورقة متكاملة تضمنت رؤيتهم ومقترحاتهم، بهدف دعم برنامج حكومي يلبي تطلعات المواطنين، مع تضمين النقاط التي تخص محافظاتهم ضمن ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الحكومي.

يذكر أن عدد مقاعد القوى السنية المشكلة للتحالف السياسي السني يبلغ 77 مقعداً، يتقدمهم حزب تقدم بـ33 مقعداً، و15 مقعداً لتحالف العزم، ليكون مجموع مقاعد القوى التي ستقدم الورقة 62 مقعداً





