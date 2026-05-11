حكومة اليابان تبرع بمليونين ونصف لتعزيز الاستقرار المالي والصحة في فلسطين

قدمت حكومة اليابان مساهمة مالية بنحو 12 مليون دولار أميركي لدعم مشروعين رئيسيين للبنك الدولي في فلسطين، وذلك لدعم الاستقرار المالي وتحسين خدمات القطاع الصحي في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأراضي الفلسطينية. تم تقديم الدعم في إطار الصندوق الفلسطيني لإعادة الإعمار والتنمية التابع للبنك الدولي، والذي يركز على دعم الاستقرار المالي وتنمية رأس المال البشري وحماية الفئات المهمشة ودعم جهود التعافي الاقتصادي.

تم تقديم الدعم في إطار الصندوق الفلسطيني لإعادة الإعمار والتنمية التابع للبنك الدولي، والذي يركز على دعم الاستقرار المالي وتنمية رأس المال البشري وحماية الفئات المهمشة ودعم جهود التعافي الاقتصادي. تم تقديم الدعم في شكل مساهمة مالية بقيمة 10 ملايين دولار للمساعدة في التمويل الجزئي لرواتب الموظفين الحكوميين في قطاعي التعليم والصحة، وذلك لمنع تدهور الخدمات العامة ودعم استمراريتها.

كما تعهدت اليابان بتقديم نحو 1.98 مليون دولار إضافية لدعم مشروع رفع كفاءة النظام الصحي وقدرته على الصمود، بهدف تعزيز خدمات الصحة العامة في الضفة، من خلال توفير المعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الأساسية. بلغ عدد المستفيدين من هذا الدعم أكثر من 8 آلاف شخص، وذلك عبر تحسين خدمات الرعاية الصحية في 6 مستشفيات حكومية، في إطار جهود تعزيز قدرة النظام الصحي على مواجهة التحديات





