حكومة عراقية تعلن فرض إجراءات أمنية غير مسبوقة في الأنبار

منشور في 2023-03-18 أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، السبت، بفرض إجراءات أمنية غير مسبوقة على المناطق المؤدية إلى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الأنبار لدواع احترازية. وأشار المصدر إلى أن "قوة أمنية من الحشد الشعبي مسنودة بقوات من الجيش فرضت إجراءات أمنية غير مسبوقة على المناطق المؤدية إلى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الأنبار، بعد رصد تحركات مريبة لبقايا الإرهاب في المناطق المستهدفة". وأضاف أن "القوة شرعت بعمليات دهم وتفتيش للمناطق الصحراوية القريبة من المنفذ لتطهيرها من بقايا الارهاب ومن الذخائر غير المنفجرة". وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، عن تعرض الفوج الرابع التابع للواء 14 بقيادة عمليات نينوى إلى ضربتين من قبل القوات الأمريكية والإسرائيلية.

وقال المصدر إن "قوة أمنية من الحشد الشعبي مسنودة بقوات من الجيش فرضت إجراءات أمنية غير مسبوقة على المناطق المؤدية إلى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الأنبار، بعد رصد تحركات مريبة لبقايا الإرهاب في المناطق المستهدفة". وأضاف أن "القوة شرعت بعمليات دهم وتفتيش للمناطق الصحراوية القريبة من المنفذ لتطهيرها من بقايا الارهاب ومن الذخائر غير المنفجرة".

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، عن تعرض الفوج الرابع التابع للواء 14 بقيادة عمليات نينوى إلى ضربتين من قبل القوات الأمريكية والإسرائيلية.





العراق الأنبار السعودية الحشد الشعبي القوات الأمريكية والإسرائيلية تعرض الفوج الرابع

