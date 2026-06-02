حكومة شرق ليبيا تصدر أوامر لضبط وإجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين

نائب قائد قوات شرق ليبيا صدام حفتر يوجه الأجهزة الأمنية لضبط المهاجرين غير الشرعيين وبدء إجراءات ترحيلهم، وسط دعوات شعبية لإغلاق مكاتب المنظمات الدولية وتأكيد رفض الدولة لأي توطين للمهاجرين غير النظاميين.

أصدر نائب قائد قوات شرق ليبيا صدام حفتر تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية في المناطق الشرقية والجنوبية لإيقاف التواجد غير القانوني للمهاجرين المخالفين على أراضي الدولة الليبية.

جاء ذلك في تصريح نقلته قناة "ليبيا الحدث" الفضائية، حيث أكد حفتر أن التعليمات تشمل اتخاذ إجراءات فورية لضبط الأشخاص الذين لا يحملون وثائق إقامة أو تصاريح قانونية، ومراعاة الإجراءات القانونية وفق أحكام القانون واللوائح المنظمة لشؤون الأجانب. وقد نفذت التعليمات في مدينة طبرق، حيث صرح رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بأنه تم ضبط ما يقرب من ثمانمائة شخص من جنسيات مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لترحيلهم إلى دولهم الأصلية.





وبينما تواصل الأجهزة الأمنية في بنغازي والبطنان وأجدابيا عمليات الضبط، تشير التقارير إلى أن أعداداً كبيرة من المهاجرين غير النظاميين تم احتجازها استعداداً لترحيلها. يأتي ذلك في ظل حملة دعائية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بطرد المهاجرين غير الشرعيين وإغلاق مكاتب المنظمات الدولية مثل منظمة الهجرة الدولية في طرابلس. وقد نفى المسؤولون الليبيون أي صفة رسمية لتلك الدعوات، مشيرين إلى أن ما يُنشر من اتهامات بخصوص توطين المهاجرين من قبل جهات أممية لا يستند إلى أي بيان رسمي.





من جانب آخر، أكّد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة ونائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه رفضهم لأي مشروع لتوطين المهاجرين غير النظاميين داخل ليبيا، مشيرين إلى أن هذا يتعارض مع الاعتبارات السيادية والديموغرافية والأمنية للبلاد، ويتنافى مع تطلعات الشعب الليبي ومصالحه الوطنية. وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية أن الحكومة تتابع القلق المتزايد بين المواطنين بشأن تدفقات الهجرة غير الشرعية وتداعياتها السلبية على الأمن والاقتصاد والصحة العامة، وتدعو إلى التحري عن دقة المعلومات المنشورة على وسائل التواصل وعدم الانجرار وراء الشائعات التحريضية.

إضافة إلى ذلك، أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار معلومات مضللة وخطاب تحريضي على منصات التواصل الاجتماعي يستهدف فئات معينة من المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة ضرورة التصدي لهذه الظواهر بالحوار والمبادرات الإقليمية.



من الناحية التاريخية، شهدت ليبيا في عام 2025 إغلاق مقرات عشرة منظمات إنسانية دولية بتهم تورطها في أنشطة معادية للبلاد، لا سيما ما يتعلق بتوطين المهاجرين غير النظاميين.

وفي ديسمبر من العام نفسه، أشار وزير الداخلية عماد الطرابلسي إلى وجود ثلاثة ملايين مهاجر غير نظامي داخل ليبيا، يستفيدون من مسارات الهجرة البحرية إلى أوروبا، مع تكثيف نشاط جماعات إجرامية تستغل حالة الانقسام السياسي والفراغ الأمني لتسويق قوارب الهجرة عبر سواحل شمال غرب البلاد. وتستمر أوروبا في مواجهة تدفق أعداد متزايدة من الوافدين عبر ليبيا، مؤكدة أن فلسطين ليست بلد منشأ لهذه الظاهرة بل مجرد بلد عبور، ومطالبة بزيادة الدعم الدولي لمعالجة جذور الهجرة غير الشرعية





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