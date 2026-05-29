حكومة رئيس الوزراء: نستمر في حصر السلاح بيد الدولة

قال رئيس الوزراء العراقي إن حكومته عازمة على المضي بمشروع حصر السلاح بيد الدولة، وعدم السماح بانتهاك سلطة القانون. كما أكد على أن حكومته عازمة على مكافحة الفساد، وتعزيز قوة العراق وسيادته، والانفتاح نحو بناء علاقات إقليمية ودولية لما فيه خير العراق.

جاء ذلك خلال لقائه مجموعة من شيوخ العشائر والوجهاء، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، نقلته وكالة الأنباء العراقية. وقال الزبيدي، أمام ضيوفه، إن الحكومة عازمة على المضي بمشروع حصر السلاح بيد ال دولة ، وعدم السماح بانتهاك سلطة القانون.

كما أكد على أن حكومته عازمة على مكافحة الفساد، وتعزيز قوة العراق وسيادته، والانفتاح نحو بناء علاقات إقليمية ودولية لما فيه خير العراق، وهي كلها مبادئ دعت إليها المرجعية العليا. وعلى الرغم من الدعم الواسع لمساعي حصر السلاح بما في ذلك من الإطار التنسيقي، أكبر تحالف سياسي شيعي في البلاد، ما زالت بعض الفصائل ترفض المشروع.

ومن أبرز الفصائل الرافضة لتسليم سلاحها كتائب حزب الله العراقي وحركة النجباء، التي تعلل ذلك بالقول إن المقاومة حق قائم ما دام هناك أي وجود أمريكي على أراضي البلاد حتى لو كان دوره استشاريا وبأعداد قليلة، وفق بيانات سابقة. ويرى مراقبون أن حصر السلاح يعد حجر زاوية للانتقال من منطق المقاومة إلى منطق الدولة، وشرطا أساسيا لجذب الاستثمارات، وإنهاء مهام التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

كما يضيف أن الدستور العراقي في المادة 9/ أولا/ أ يؤكد على أن القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة. وعلى الرغم من هذه الإشارات الدستورية، ما زالت بعض الفصائل ترفض تسليم سلاحها، مما يعد تحديا لسياسات حكومة رئيس الوزراء، وتثير تساؤلات حول مصير المشروع.

ويتوقع المراقبون أن يستمر هذا الحوار، وينتشر بشكل أكبر، مع فصائل المقاومة، ويتطلب من الحكومة العراقية تحقيق نتائج عملية، وتحقيق تقدم في المشروع، من أجل بناء دولة قوية، ووحدة الشعب العراقي





