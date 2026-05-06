حكم قضائي يكلف الفيفا بدفع 62 مليون دولار تعويضا لأصحاب مقصورات ملعب أزتيكا قبل مونديال 2026

أصدرت محكمة مدنية في المكسيك حكما يقضي على الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) بدفع تعويض مالي يبلغ 62 مليون دولار لصالح أصحاب المقصورات في ملعب أزتيكا ، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 .

وتعود جذور النزاع إلى عقود طويلة الأمد، تصل في بعض الحالات إلى 99 عاما، تمنح أصحاب المقصورات حقوق استخدام واضحة. إلا أن الفيفا سعى إلى الحصول على السيطرة الكاملة على الملعب خلال فترة البطولة، بما يتماشى مع متطلبات التنظيم والرعايات التجارية، وهو ما اعتبره المالكون انتهاكا لحقوقهم. ولم تستطع الفيفا تجاهل الحقوق التعاقدية لأصحاب المقصورات، حيث أن هذه الحقوق لا تزال سارية حتى 99 عاما.

كما أكدت المحكمة على الحماية الدستورية لحق الملكية، مشددة على أن أي تدخل في هذه الحقوق يجب أن يكون مصحوبا بمقابل قانوني مناسب. بموجب الحكم، سيحصل الفيفا على حق الإدارة الحصرية للملعب خلال البطولة، لكنه سيكون ملزما بدفع التعويض لأصحاب المقصورات، في حل يعكس توازنا بين متطلبات تنظيم حدث عالمي ضخم، وحماية الحقوق الفردية.

وتكتسب القضية أهمية خاصة لأنها حسمت أمام القضاء المدني، وليس عبر محكمة التحكيم الرياضي، ما يؤكد أن النزاعات ذات الطابع التعاقدي والملكي تبقى خاضعة للقوانين الوطنية، حتى في ظل نفوذ الهيئات الرياضية الدولية. وتوجه الأنظار إلى كأس العالم 2026 ليس فقط بسبب نظامها الجديد ومشاركة 48 منتخبا، بل أيضا بسبب القفزة الكبيرة المتوقعة في الجوائز المالية، والتي تعكس التحول في اقتصاد كرة القدم العالمية.

وتأتي هذه القضية في وقت تتزايد فيه الجهود الدولية لتعزيز الشفافية والعدالة في إدارة الأحداث الرياضية الكبرى، حيث يظل التوازن بين مصالح الهيئات المنظمة وحقوق الأفراد من القضايا المحورية في عالم الرياضة





