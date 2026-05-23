حكم قضائي يرعد الرؤوس في تركيا: Vermaç/Flashback لـ30 يونيو انتخابا ذكرائيا

حكام قضائي تركي مثير للجدل يؤدي إلى عزلة قيادة حزب الشعب الجمهوري وخلافات سياسية جديدة، وتتخذ الاحتجاجات المطالبة بالتصعيد في تركيا بعد انتخابات وزير الداخلية الداخلية غير المتوقعة، وتساءلات عن مصير الانتخابات في عام 2028 إذا ما عاد الرئيس أردوغان بعد عقود إلى البيت الأبيض.

السبت، إلى عقد مؤتمر جديد للحزب في أقرب وقت ممكن، في غضون 40 يوما، بعد أن أدى حكم قضائي صدر قبل أيام إلى عزل قيادة الحزب مما أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية.

ألغت محكمة استئناف تركية يوم الخميس نتائج مؤتمر الحزب الذي انتخب فيه أوزجور أوزال، وعزت قرارها إلى مخالفات لم تحددها. وأعادت المحكمة رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى المنصب، وهو شخصية مثيرة للانقسام خسر أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات 2023. وقال أوزال للصحفيين: "الجميع يريد شيئا واحدا: عقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن.. في غضون 40 يوما".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الشرطة التركية ألقت القبض على 13 شخصا في إطار تحقيق يتعلق بمؤتمر عام 2023 لحزب الشعب الجمهوري. وذكر المكتب أن المشتبه بهم اعتقلوا في سبع ولايات بتهمة التدخل في تصويت المندوبين خلال مؤتمر عام 2023. ونفذت السلطات عمليات تفتيش ومصادرة في أماكن إقامة المشتبه بهم في ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير وشانلي أورفا وكهرمان مرعش وكلس وملاطية.

من المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2028، لكن سيتعين تقديم موعدها إذا أراد أردوغان (72 عاما)، الذي يواجه قيودا على عدد الولايات الرئاسية، الترشح مجددا. وينظر إلى الحكم القضائي على أنه يزيد احتمالات إجراء انتخابات مبكرة





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Secretaria حكام قضائي جديد في تركيا عزل قيادة حزب الشعب الجمهوري انفجار ديمقراطية في تركيا اختبار للنزعة السلطوية في تركيا اختبار للمستقبل السياسي في تركيا حالة الاستقرار في تركيا محاولات السيطرة على التضخم المرتفع في تركيا التوتر السياسي في تركيا احتمالات إجراء انتخابات مبكرة في تركيا انعكاسات انتخابات الداخلية غير المتوقعة في ترك

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

أستون فيلا يحقق اللقب الأوروبي لأول مرة منذ 30 عاماًتجرب أستون فيلا مونديال الدوري الأوروبي قبل أن يفوز بلقبه للمرة الأولى منذ 30 عاماً بعد فوزه على فرايبورغ بثلاثية نظيفة في النهائي الذي أقيم على ملعب توبرَاش في اسطنبول.

Read more »

قتيل و9 مصابين في 30 هجوما إسرائيليا على جنوب لبنان الخميسقتيل و9 مصابين في 30 هجوما إسرائيليا على جنوب لبنان الخميس | Anadolu

Read more »

مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد تستقيل من منصبهاأعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، استقالتها من منصبها، على أن تنتهي فترة عملها رسميا في 30 يونيو المقبل، وذلك بعد أقل من عامين على توليها المنصب.

Read more »

«أمن الحج»: منع دخول المركبات غير المصرحة المشاعر المقدسةبدأت قوات أمن الحج لشؤون المرور، الجمعة، العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها المشاعر المقدسة، وذلك حتى نهاية يوم 13 ذي الحجة الموافق 30 مايو.

Read more »

دونيس يختار 30 لاعباً للمونديال.. والبعثة تغادر الإثنينأعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول جورجيوس دونيس قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر...

Read more »

تركي آل الشيخ يمازح 'الهضبة': 'إن شاء الله بعد 30 سنة تبقى جبل' (فيديو)في أجواء مليئة بالمرح والدعابة ظهر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية برفقة النجم عمرو دياب خلال العرض الخاص لفيلم

Read more »