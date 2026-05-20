حقيقة تأثير شرب الماء على الهضم وخسارة الوزن

مقال مفصل يفند الخرافات المتعلقة بشرب الماء أثناء الطعام، ويوضح العملية الحيوية للهضم وفوائد الماء في تحسين الامتصاص والمساعدة في إنقاص الوزن.

تنتشر في الأوساط الاجتماعية والطبية الشعبية مجموعة من الادعاءات التي تشير إلى أن شرب السوائل، وخاصة الماء، أثناء تناول الطعام قد يؤدي إلى إعاقة عملية الهضم أو يتسبب في تراكم السموم داخل الجسم، مما قد يؤدي بدوره إلى مشاكل صحية متنوعة.

هذه التساؤلات تدفع الكثيرين إلى الحيرة حول ما إذا كان شرب كوب من الماء مع الوجبة يمثل خطراً حقيقياً أم أنه مجرد خرافة طبية لا أساس لها من الصحة. لفهم هذه المسألة بشكل دقيق، يجب أولاً التعمق في فهم كيفية عمل الجهاز الهضمي البشري بشكل طبيعي. تبدأ رحلة الهضم من الفم، حيث يقوم مضغ الطعام بتحفيز الغدد اللعابية لإفراز اللعاب الذي يحتوي على إنزيمات متخصصة تبدأ في تفكيك الطعام كيميائياً وميكانيكياً، مما يسهل عملية البلع والانتقال إلى المعدة.

عندما يصل الطعام إلى المعدة، يختلط بالعصارة المعدية الحمضية القوية التي تعمل على تفكيك المكونات الغذائية بشكل أكبر، وينتج عن هذه العملية سائل كثيف يُعرف علمياً باسم الكيموس. تواصل الإنزيمات عملها في تفكيك هذا السائل وتهيئته ليتم امتصاص العناصر الغذائية في مجرى الدم، وتحدث معظم عمليات الامتصاص هذه في الأمعاء الدقيقة، بينما يتولى القولون امتصاص الجزء المتبقي من السوائل قبل أن يتم إخراج الفضلات من الجسم. وهنا يطرح التساؤل نفسه: هل يمكن للماء أن يفسد هذه الدورة المعقدة؟

في الواقع، يشير العلم إلى أن الجهاز الهضمي يمتلك قدرة فائقة على تكييف إفرازاته بناءً على قوام الطعام ونوعه، وبالتالي فإن شرب الماء لا يقلل من فعالية الإنزيمات ولا يمنع عملية الهضم. هناك حجة شائعة أخرى تزعم أن السوائل تسرع من خروج الطعام الصلب من المعدة قبل اكتمال هضمه، إلا أن الأبحاث العلمية والدراسات التي حللت عملية إفراغ المعدة أثبتت أن السوائل تمر بالفعل بشكل أسرع من المواد الصلبة، ولكن هذا لا يؤثر إطلاقاً على سرعة هضم الطعام الصلب نفسه.

بل على العكس، يعد الماء عنصراً أساسياً في تكوين حمض المعدة واللعاب وسوائل الجسم الأخرى مثل الدم والبول، وهو يساعد في تكسير الطعام لضمان امتصاص أفضل للعناصر الغذائية، كما يلعب دوراً حيوياً في تليين الفضلات ومنع الإمساك. من الناحية التغذوية، أظهرت دراسة استمرت لمدة اثني عشر أسبوعاً أن الأشخاص الذين شربوا حوالي خمسمائة ملليلتر من الماء قبل كل وجبة فقدوا وزناً إضافياً بمقدار كيلوغرامين مقارنة بمن لم يتبعوا هذه العادة.

ومن الملاحظات المثيرة للاهتمام أن الماء البارد قد يساهم في حرق سعرات حرارية أكثر قليلاً من الماء الدافئ، لأن الجسم يضطر إلى استهلاك طاقة إضافية لرفع درجة حرارة الماء البارد لتتساوى مع درجة حرارة الجسم الداخلية. ومع ذلك، يجب التمييز هنا بين الماء الصافي والمشروبات الأخرى؛ حيث تبين أن تناول المشروبات السكرية أو العصائر أو الحليب مع الوجبات يزيد من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة بنسبة تتراوح بين ثمانية إلى خمسة عشر في المائة.

على الرغم من الفوائد العامة لشرب الماء، إلا أن هناك استثناءات طبية يجب مراعاتها؛ فالأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في القلب أو الكلى أو الكبد قد يحتاجون إلى تحديد كميات السوائل التي يتناولونها يومياً لتجنب الضغط على هذه الأعضاء. لذا، ينصح هؤلاء المرضى بضرورة استشارة الفريق الطبي المختص لتحديد الكمية المناسبة لهم.

وفي الختام، يظل الماء هو الخيار الأمثل لترطيب الجسم ودعم الوظائف الحيوية، شريطة أن يتم تناوله بتوازن ووعي بالحالة الصحية العامة للفرد، بعيداً عن الخرافات التي لا تستند إلى أدلة علمية موثقة





