حقنة واعدة للسرطان تقضي على الأورام بالكامل

دراسة دولية تكشف أن حقنة أميفانتاماب الذكية تقلص الأورام وتقضي عليها تماماً لدى مرضى سرطان الرأس والعنق المقاوم للعلاج، بنتائج غير مسبوقة

في تقدم علمي كبير، أظهرت دراسة دولية حديثة أن حقنة ذكية جديدة تدعى أميفانتاماب قادرة على تقليص ال أورام ال سرطان ية بل والقضاء عليها تماماً لدى مرضى كانوا يعانون من سرطان الرأس والعنق المقاوم للعلاجات التقليدية.

الدراسة التي شملت 102 مريضاً من 11 دولة، ونشرت نتائجها في مجلة ذا لانسيت للأورام، تمثل بارقة أمل لآلاف المرضى الذين استنفدوا خياراتهم العلاجية. فقد نجحت الحقنة في تقليص الأورام لدى 43 مريضاً، بنسبة استجابة تجاوزت 42%، وهو معدل غير مسبوق في هذه الفئة من المرضى الذين يعانون من سرطان حرشفي الخلايا في الرأس والعنق. والأكثر إثارة هو أن 15 مريضاً شهدوا اختفاء الأورام تماماً، وهو ما وصفه الباحثون بأنه استجابة كاملة نادرة في مثل هذه الحالات المتقدمة.

آلية عمل هذه الحقنة الذكية متعددة المستويات، فهي لا تكتفي باستهداف مستقبل نمو البشرة EGFR الذي يغذي الأورام، بل تثبط أيضاً مستقبل MET الذي تستخدمه الخلايا السرطانية للتهرب من العلاج. إضافة إلى ذلك، تعمل أميفانتاماب على تنشيط الجهاز المناعي لمهاجمة الورم مباشرة، مما يجعلها علاجاً ثلاثي القوة. ومن المزايا العملية المهمة أن الحقنة تعطى تحت الجلد بدلاً من الحقن الوريدي الطويلة، مما يقلل وقت العلاج ويزيد راحة المرضى ويمكن إعطاؤها في العيادات الخارجية.

هذه الميزة تجعل العلاج أكثر سهولة في التطبيق وأقل تكلفة، خاصة في الدول النامية التي تعاني من نقص في البنية التحتية للعلاج الوريدي. الدراسة التي قادها البروفيسور كيفن هارينغتون من معهد أبحاث السرطان بلندن أظهرت نتائج واعدة أيضاً في أنواع أخرى من السرطان. فقد كشفت التجارب الأولية فاعلية أميفانتاماب في بعض حالات سرطان الرئة، وتجري الآن عشرات الدراسات السريرية لتقييمها في سرطانات القولون والدماغ والمعدة.

ويعمل الباحثون على توسيع نطاق العلاج ليشمل مرضى في مراحل مبكرة من السرطان، مع أمل أن تسهم هذه النتائج في تغيير بروتوكولات العلاج العالمية. ويأمل الفريق البحثي أن تحصل الحقنة على موافقة الهيئات التنظيمية قريباً، خاصة بعد أن أظهرت نتائج غير مسبوقة في فئة المرضى الذين يعانون من سرطان مقاوم للعلاجات الكيميائية والمناعية، والذين كانت خياراتهم العلاجية محدودة للغاية.

هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو علاج أكثر دقة وفاعلية للأورام الصلبة، وقد تفتح الباب أمام تطوير أدوية مماثلة تستهدف مسارات متعددة في الخلايا السرطانية





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سرطان حقنة أميفانتاماب علاج مناعي أورام

United States Latest News, United States Headlines