حقق رماة جامعة القصيم كأس دوري الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية والسهام

حصل المساعد التنفيذي لرئيس الاتحاد السعودي الدولي للرياضة الجامعية علي المنيع على التتويج بمجموعة من الجوائز وذلك خلال بطولة دوري الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للسهام.

حقق رماة جامعة القصيم كأس دوري الاتحاد السعودي لل رياضة ال جامعية للسهام، التي نظمها الاتحاد ضمن موسمه الـ16 لبطولاته واستضافتها جامعة الملك سعود بالرياض، خلال الفترة من (6 - 9) مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ مثلوا (19) جامعة.

وتوج المساعد التنفيذي لرئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية علي المنيع، بحضور المشرف على الإدارة العامة للشؤون الرياضية بجامعة الملك سعود، تركي السلطان، الجامعات الفائزة بالمراكز الأولى، حيث نال رماة جامعة القصيم كأس البطولة، والميداليات الذهبية، فيما تسلم لاعبو جامعة المجمعة الميداليات الفضية، وتحقيقهم المركز الثاني، وبالمركز الثالث جامعة الأمير محمد بن فهد، ونال لاعبوها الميداليات البرونزية. وفي جدة، حققت جامعة الملك عبدالعزيز لقب بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية لكرة السلة للطالبات التي استضافتها الجامعة خلال نفس المدة، بمشاركة 24 جامعة.

وتوجت مدير البطولة الدكتورة نوف الحماد خلال حفل الختام، الجامعات الفائزة بالمراكز الاولى، حيث نالت جامعة الملك عبدالعزيز كأس البطولة، والميداليات الذهبية، وحصلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على المركز الثاني، والميداليات الفضية، وثالثًا جامعة دار الحكمة وحققت الميداليات البرونزية. كما تم خلال الحفل تكريم الحكام والجامعات المشاركة في البطولة التي شهدت كذلك العديد من الفعاليات المصاحبة خلال أيامها





