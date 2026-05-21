حفل تخريج طلاب المنشآت التدريبية في متنزه المغواة بحضور سمو نائب أمير المنطقة

الجزيرة – سلطان الشبرمي نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء الثلاثاء، حفل تخريج طلاب المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني ب منطقة حائل لعام 2026، وذلك في متنزه المغواة، بحضور وكيل إمارة المنطقة علي بن سالم آل عامر، و نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمه ني لسياسات التدريب والجودة المهندس صالح بن عبدالله الحوشاني، و مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل بن سعود العفنان، وعدد من المسؤولين.

وفور وصول سموه إلى مقر الحفل انطلقت مسيرة الخريجين، ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، حيث أعرب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل العفنان عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة على تشريفه ورعايته الحفل، مشيرًا إلى ما تشهده منطقة حائل من مسيرة تنموية متسارعة أسهمت في تعزيز مكانتها وتميزها على مختلف الأصعدة. وأكد أن حائل واصلت تقدمها حتى أصبحت نموذجًا في التنمية والتحول، وصولًا إلى تتويجها مدينةً صحية، في صورة تعكس حجم الدعم والاهتمام الذي تحظى به المنطقة في مختلف المجالات، ومنها قطاع التدريب التقني والمهني.

ووجّه العفنان حديثه للخريجين، حاثًا إياهم على مواصلة التميز وتسخير ما اكتسبوه من علم ومهارة وخبرة لخدمة الوطن والإسهام في مسيرة التنمية، مقدمًا التهنئة لأولياء الأمور، ومشيدًا بجهود أعضاء هيئة التدريب في تأهيل الكفاءات الوطنية. من جانبه، عبّر الخريج سعود بن محمد النحاس في كلمة الخريجين، عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة على حضوره وتشريفه الحفل، ولسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر لأبناء وبنات المنطقة، مؤكدًا أن يوم التخرج يمثل تتويجًا لسنوات من الجد والاجتهاد، ودافعًا لبذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن.

عقب ذلك، قُدم عرض مرئي عن التدريب التقني، كما شهد سمو نائب أمير المنطقة مراسم توقيع خمس مذكرات تفاهم بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل وكل من هيئة تطوير منطقة حائل، وغرفة حائل، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وأمانة منطقة حائل، وتجمع حائل الصحي؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في عددٍ من المجالات التنموية والتدريبية





