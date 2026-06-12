حفل افتتاح كأس العالم 2026 في مكسيكو سيتي يخطف الأضواء بعروض عالمية وثروة ثقافية

شهدت مكسيكو سيتي حفل افتتاح كأس العالم 2026 في ملعب أزتيكا التاريخي، حيث اجتمع آلاف المشجعين للاحتفاء ببدء المنافسات بين المكسيك وجنوب أفريقيا. قدم الحفل، الذي جمع بين التراث المكسيكي والأ负责宾客

استعدت مكسيكو سيتي لافتتاح كأس العالم لكرة القدم اليوم الخميس بحفل مبهر جمع بين الأزياء التقليدية المكسيك ية كأزياء المارياتشي والأبواق الموسيقية وحشد ضخم من المشجعين المرتدين قمصانًا خضراء تملأ ملعب أزتيكا الشهير.

تجمع آلاف المشجعين داخل الملعب قبل المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا، وامتدت الطوابير الطويلة حول المحيط الخارجي للملعب، مما تسبب في انتظار طويل للدخول. يعتبر ملعب أزتيكا أول ملعب في التاريخ يستضيف مباريات عبر ثلاث نسخ من كأس العالم. في الداخل، غنى الآلاف قبل انطلاق المباراة، وبرزتamong them Alejandro García، وهو مشجع يبلغ من العمر 50 عامًا، مرتديا قبعة السومبريرو التقليدية وحاملا نسخة مقلدة من الكأس.

عبر عن فخره بأن المكسيك تستضيف كأس عالم مرة أخرى، حيث كان طفلاً صغيراً آخر مرة استضافت فيها البلاد البطولة عام 1986. حمل حفل الافتتاح طابعاً احتفاليا غنيا يعكس الثقافة المكسيكية الأصيلة، بمشاركة مجموعة استثنائية من أبرز نجوم الموسيقى في أمريكا اللاتينية والعالم. افتتح منتخب المكسيك مشواره في البطولة بمواجهة جنوب أفريقيا في أول مباراة لكأس العالم 2026 على ملعب أزتيكا التاريخي في العاصمة. لم يقتصر الإبهار على العروض البصرية التقليدية، بل امتد ليشمل تشكيلة فنية متنوعة ضمت نجوماً عالميين.

شهدت منصة الحفل تواجد أسماء لامعة مثل النجمة العالمية شاكيرا مغنية البوب الكولومبية، ومغني الراب النيجيري بورنا بوي، بالإضافة إلى نخبة من الفنانين بما فيهم أليخاندرو فرنانديز، بيليندا، داني أوشن، جي بالفين، ليلا داونز، فرقة لوس أنجليس أزوليس، فرقة مانا، والنجمة الشابة تايلا. تفاعلت الجماهير بحرارة مع هذا التنوع الفني الذي أثرى فقرات الحفل، وبلغت الذروة عندما اعتلت شاكيرا المسرح رفقة بورنا بوي لتقدما معاً لأول مرة بشكل حي مباشر الأغنية الرسمية للبطولة "داي داي".

شكل هذا العرض المذهل اللحظة الأبرز في الأمسية، حيث رقص المشجعون وتمايلت المدرجات على الإيقاعات الحماسية التي أعلنت انطلاق منافسات الحدث الكروي المنتظر. وكالعادة في أحداث كرة القدم الكبيرة، سيطرت شاكيرا على ليلة الافتتاح بمجموعة من العروض الحية التي استحضرت بصماتها التاريخية في حفلات كأس العالم السابقة. اكتملت اللوحة الفنية بمشاركة فرقة المارياتشي المكسيكية التقليدية وعشرات الراقصين، مما خلق جوًا احتفاليا أضفى طابعًا خاصًا على الحدث، ليختتم حفل افتتاحي سيبقى خالداً في ذاكرة عشاق اللعبة حول العالم





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كأس العالم 2026 حفل الافتتاح ملعب أزتيكا المكسيك جنوب أفريقيا شاكيرا بورنا بوي المارياتشي

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