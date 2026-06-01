حفل تخرج الطلبة السعوديين في جامعة هارفارد يُكرم 70 خريجًا وخريجة من جامعات النخبة والتميز، فيما أظهرت قائمة الخريجين حضورًا لافتًا للبرامج الطبية المتقدمة، بما في ذلك برامج الزمالة والإقامة الطبية والدكتوراه والأبحاث السريرية، إلى جانب خريجي الماجستير والبكالوريوس في تخصصات تقنية وإدارية متنوعة، بما يعكس توجه الطلبة السعوديين نحو المجالات المعرفية والمهنية التي تسهم في تعزيز رأس المال البشري الوطني.

ويشكل هذا الحفل مرحلة نوعية في تعزيز تنافسية المواطن السعودي عالميًا، ومواءمة التخصصات مع احتياجات سوق العمل المتجددة وقطاعات رؤية المملكة 2030 الواعدة، كما يُظهر هذا الحضور اهتمام الملحقية بالمبتعثين وحرصها على دعم مسيرتهم التعليمية





