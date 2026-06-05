حظر فيفا أبواق الفوفوزيلا في مباريات كأس العالم في أمريكا الشمالية

سيضطر مشجعو كرة القدم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى الاستغناء عن أبواق الفوفوزيلا في مباريات كأس العالم، بعد حظرها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وتعد هذه البطولة، التي تضم 48 فريقًا، من أكبر بطولات كأس العالم في التاريخ. وستفتتح المكسيك البطولة بمباراة ضد جنوب أفريقيا في 11 يونيو.

سيضطر مشجعو كرة القدم الراغبون في إضفاء أجواء احتفالية على مباريات كأس العالم ل كرة القدم إلى الاستغناء عن أبواق الفوفوزيلا ، بعدما حظرها الاتحاد الدولي للعبة ( فيفا ) في الملاعب الموجودة ب الولايات المتحدة و كندا و المكسيك ، وذلك بموجب مدونة قواعد السلوك الخاصة بالملاعب.

وتنص هذه القواعد على حظر أبواق الهواء وغيرها من الأجهزة التي تصدر ضوضاء مفرطة في جميع ملاعب كأس العالم وعددها 16. وتنص قائمة المواد والتصرفات المحظورة على أن طلاء الجسم والوشم لا يعتبران من الملابس، كما يُحظر الركض عاريا أو إظهار الأجزاء الحساسة من الجسم. وتقام بطولة كأس العالم الموسعة التي تضم 48 فريقًا، والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من 11 يونيو إلى 19 يوليو. وستفتتح المكسيك البطولة بمباراة ضد جنوب أفريقيا





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