حصيلة دامية للاشتباكات على الحدود: حزب الله يعلن تدمير ثلاث دبابات إسرائيلية والجيش الإسرائيلي يش数十 هجمات على لبنان

تحدثت أنباء عن مقتل وجرح عسكريين إسرائيليين وتدمير دبابات في كمين لحزب الله جنوبي لبنان، بينما واصل الجيش الإسرائيلي غاراته المكثفة على الأراضي اللبنانية رغم الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف العمليات العسكرية، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

أعلن حزب الله فجر الجمعة أن قواته نفذت كمينا ضد قوة إسرائيل ية حاولت التسلل إلى مرتفع علي الطاهر جنوبي لبنان ، مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من ال عسكري ين ال إسرائيل يين وتدمير ثلاث دبابات من طراز ميركافا.

كما استهدفت القوات اللبنانية لاحقا محاولة إسرائيلية أخرى لإخلاء المصابين من الموقع. وأكد الحزب في بيانه أن إسرائيل لم تلتزم بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، وصولا إلى التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير. وتضمنت التطورات إعلان هيئة البث الإسرائيلية أن تحقيقا اوليا خلص إلى مقتل أربعة عسكريين، بينهم قائد كتيبة مدرعة، إثر استهداف الدبابة التي كانوا يستقلونها في منطقة كفرتبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان. واعتبرت التقديرات الإسرائيلية أن الدبابة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أو وسيلة أخرى تابعة لحزب الله.

بالتزامن مع ذلك، شن الجيش الإسرائيلي الجمعة أكثر من 106 هجمات على لبنان، أسفرت عن مقتل 47 شخصا وإصابة 97 آخرين، وفق إحصاء أعدته وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية ووزارة الصحة اللبنانية. وتأتي هذه الهجمات بعد نحو 36 ساعة من توقيع واشنطن وطهران اتفاقا ينص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، والامتناع عن التهديد أو استخدام القوة، وضمان سيادة لبنان.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان في 2 مارس الماضي، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 3980 شخصا وإصابات 12001 آخرين، مع نزوح أكثر من مليون شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية. كما أعلنت واشنطن عن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل





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