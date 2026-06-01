حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي على لبنان: قتيلان وعشرات الجرحى في غارة على图片 وتوسع للعمليات البرية

الغارة الإسرائيلية على مبنى قرب مستشفى جبل عامل في صور تؤدي إلى مقتل شخصين وجرح 23 وتضرر المستشفى بشدة amidst خروقات متجددة لاتفاق وقف إطلاق النار وتوسع للعمليات البرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

قُتل شخصان وجُرح 23، في حصيلة أولية، لغارة إسرائيل ية استهدفت، الاثنين، مبنى قرب مستشفى "جبل عامل" في مدينة صور جنوبي لبنان . وذكرت وكالة الأنباء ال لبنان ية الرسمية أن "غارة إسرائيل ية استهدفت مبنى وموقف سيارات عند مفرق بلدة معركة في محاذاة مستشفى جبل عامل ".

وأفادت الوكالة الرسمية بـ "بسقوط شهيدين و23 جريحا كحصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي الذي طال أكثر من مبنى مقابل المستشفى". وأضافت أن الغارة تسببت بانقطاع الكهرباء عن غرف العناية الفائقة ما حال دون إمداد المرضى بالأوكسجين، فضلا عن أضرار جسيمة في المستشفى، لا سيما في ساحته وغرف العناية المركزة وغرف المرضى ومركز غسيل الكلى. يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والأحد، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الجيش وسع عملياته البرية داخل لبنان، وعبر نهر الليطاني وسيطر على مرتفعات البوفور (قلعة الشقيف). تتسبب هذه الخروقات في مقتل وإصابة مدنيين لبنانيين بينهم أطفال ونساء ومسنون، فضلا عن تدمير منشآت ومبان مدنية منها مدارس ومراكز صحية ودور عبادة من مساجد وكنائس. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إلى 3 آلاف و433 قتيلا و10 آلاف و395 جريحا





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل لبنان غارة جوية مستشفى جبل عامل Ceasefire Violation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

بالفيديو.. نايف القاضي: استفدنا من تجاربنا السابقة للوصول إلى أولمبياد طوكيوأكّد نايف القاضي، مدير المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، في تصريحات تليفزيونية، أنَّ الأخضر حقق الهدف الأهم من خلال مشاركته في بطولة آسيا تحت 23 عامًا رغم خسارة الل

Read more »

إغلاق 23 مسجدًا بعد ثبوت 23 حالة إصابة كورونا بين المصلينأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 23 مسجد مؤقتًا في 6 مناطق، بعد ثبوت 23 حالة إصاب...

Read more »

جرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 23 مليون جرعة معطاةجرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 23 مليون جرعة معطاة أكدت وزارة الصحة أن جرعات لقاح كورونا في السعودية تجاوزت 23 مليون جرعة معطاة.

Read more »

الأخضر يهزم لبنان في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت ٢٣ عامًاواصل المنتخب السعودي تحت ٢٣ عامًا انتصاراته في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت ٢٣ عامًا (

Read more »

أخضر 23 ينشد ذهب الخليجكأس الخليج تحت 23 عاما الدور: النهائي التوقيت: 16:00 يتطلع المنتخب السعودي تحت 23 عاما إلى تأكيد سيطرة المنتخبات السعودية في الفئات السنية على بطولات كأس الخليج، بالتتويج بكأس الخليج تحت 23...

Read more »

Russian Nuclear Drills after New START Expiration Sparked by US Conflict with UkraineThe Kremlin launches large-scale nuclear exercises in response to prolonged tensions with the West, particularly the US, amidst growing fears of war in Ukraine.

Read more »