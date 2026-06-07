حصر السلاح يتصدر بنود الوسطاء لإنقاذ اتفاق غزة

في جولة جديدة من المفاوضات بالقاهرة، تتصدر قضية حصر السلاح في غزة بنود المقترح المقدم من الوسطاء لوقف إطلاق النار، وسط خروقات إسرائيلية مستمرة وجمود في المحادثات.

تجري في القاهرة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية تركية، في محاولة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أُعلن في أكتوبر الماضي في قطاع غزة .

وتتصدر قضية حصر السلاح في غزة بنود المقترح المقدم من الوسطاء، في تحول ملحوظ عن الجولات السابقة التي لم تكن تطرح هذا البند في المقدمة. وتأتي هذه المفاوضات وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، حيث قُتل أكثر من 950 فلسطينياً منذ إعلان الهدنة. ووفقاً لمصادر من الفصائل الفلسطينية، فإن وفوداً تمثل ثماني فصائل تشارك في المباحثات، لكن ممثلي حركة فتح يغيبون عنها منذ البداية.

وقد ناقشت الفصائل فيما بينها المقترح المقدم من الوسطاء، واتفقت على إجراء مزيد من المشاورات لتقديم موقف موحد في اجتماع لاحق. وتصر الفصائل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي تشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها وإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى القطاع. في المقابل، تضغط إسرائيل لنزع سلاح الفصائل باعتباره أبرز بنود المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتشير المصادر إلى أن ورقة الوسطاء تحمل قضية حصر السلاح كأول بند، بالتزامن مع تنفيذ بنود أخرى تتعلق بالقضايا الإنسانية والأمنية والسياسية. ويخيم الجمود على المحادثات في ظل تمسك كل طرف بمواقفه. ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، حيث قُتل تسعة فلسطينيين يوم السبت الماضي في غارات إسرائيلية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد خلية في كتائب القسام.

وفي سياق متصل، أثار الإعلان الأميركي عن مشاركة مصر في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة تساؤلات حول مدى مساهمة قوات مصرية في حل أزمة تأخر نشر القوة الدولية





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