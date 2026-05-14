حصاد الرياضة السعودية: تألق الاتحاد وطموحات الأخضر للناشئين وأزمات إصابات الهلال

تغطية شاملة لأبرز أحداث الرياضة السعودية تشمل انتصار الاتحاد على الاتفاق، وتطورات رخص أندية دوري روشن، ومشوار منتخب الناشئين في كأس آسيا، ومستجدات إصابات نجوم الهلال بنزيمة والدوسري.

شهدت الساحة الرياضية السعودية في الآونة الأخيرة سلسلة من التطورات المتلاحقة التي تعكس مدى التنافسية العالية في دوري روشن السعودي، حيث برز نادي الاتحاد كأحد القوى الضاربة في المنافسات الأخيرة.

وفي مباراة اتسمت بالإثارة والندية، تمكن الاتحاد من تحقيق انتصار هام على نظيره نادي الاتفاق، حيث فرض العميد سيطرته المطلقة منذ اللحظات الأولى للمباراة. وافتتح اللاعب حسام عوار التسجيل في الدقيقة الثانية فقط، مما منح فريقه أفضلية مبكرة وأربك حسابات الخصم، ثم عزز النجم موسى ديابي النتيجة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشرة، ليؤكد تفوق الاتحاد الفني والتكتيكي.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 55 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، وهو المركز الذي يمنحه تذكرة ذهبية لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لمرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم المقبل، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 49 نقطة في المركز السابع. وفي سياق إداري موازٍ، كشفت التقارير عن تحركات نادي الاتحاد لتعزيز جهازه الإداري والفني، حيث تواصل النادي مع النجم المغربي السابق مهدي بن عطية لتولي منصب المدير الفني خلفاً لرامون بلانيس، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق الفنية داخل النادي، خاصة بعد غياب بلانيس الملحوظ عن بعض المواجهات الهامة مثل مباراة ضمك.

وعلى صعيد تنظيمي شامل، خطت رابطة الدوري السعودي للمحترفين خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاحترافية، حيث أعلنت عن حصول جميع أندية دوري روشن البالغ عددها 18 نادياً على الرخصتين المحلية والآسيوية للموسم الرياضي 2026. هذا الإنجاز التنظيمي يثبت التزام الأندية السعودية بالمعايير الدولية والآسيوية الصارمة، مما يسهم في رفع كفاءة الإدارة المالية والفنية والرياضية للأندية، ويجعل الدوري السعودي وجهة عالمية جاذبة للمواهب والخبرات.

وفي سياق المنافسات الميدانية، تحدث طارق عبد الله لاعب نادي ضمك عن مواجهة فريقه أمام الاتحاد التي انتهت بخسارتهم بنتيجة 2-1، مؤكداً أن فريقه قدم مباراة كبيرة وبذل مجهوداً مضاعفاً، إلا أن الظروف الفنية والنتيجة أجبرتهم على المجازفة الهجومية في الدقائق الأخيرة لمحاولة العودة في النتيجة، وهو ما يعكس الروح القتالية التي تسود مباريات الدوري هذا الموسم. أما على مستوى المنتخبات الوطنية، فيتجه التركيز نحو مدينة جدة التي تستضيف بطولة كأس أمم آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، حيث يطمح المنتخب السعودي لبلوغ المربع الذهبي من خلال مواجهة قوية ومصيرية أمام المنتخب الصيني في دور الثمانية.

ويدخل الأخضر هذه المباراة بطموحات كبيرة بعد أن ضمن بالفعل التأهل إلى كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر في نوفمبر المقبل. ورغم تصدر المنتخب السعودي للمجموعة الأولى، إلا أن التعادل المثير أمام طاجيكستان بنتيجة 5-5 كان بمثابة إنذار بضرورة معالجة الثغرات الدفاعية وتجنب التراخي. وفي المقابل، يطمح المنتخب الصيني لاستغلال أي نقاط ضعف في الدفاع السعودي بناءً على أدائه القوي في مجموعته.

كما تشهد البطولة منافسات نارية أخرى، حيث يصطدم منتخب طاجيكستان بطموحات اليابان الساعية للقب الخامس، بينما يواجه حامل اللقب أوزبكستان منتخب كوريا الجنوبية في مواجهة مرتقبة، بالإضافة إلى لقاء فيتنام وأستراليا، مما يجعل هذه النسخة من البطولة ساحة للتنافس الشرس بين القوى الكروية الآسيوية الصاعدة. وفي ختام المشهد الرياضي، يمر نادي الهلال بفترة عصيبة نتيجة الإصابات التي ضربت ركائزه الأساسية في توقيت حرج من الموسم.

فقد تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيمة لإصابة في العضلة الضامة، مما أدى إلى غيابه عن التدريبات الجماعية وخضوعه للفحوصات في عيادة النادي الطبية، وهو ما يمثل خسارة هجومية كبيرة للفريق. ولم تقتصر الإصابات على بنزيمة، بل شملت أيضاً القائد سالم الدوسري الذي يعاني من آلام في الركبة تعرض لها خلال المواجهة الأخيرة أمام نادي النصر.

هذه الغيابات المزدوجة تضع الجهاز الفني لنادي الهلال أمام تحديات تكتيكية صعبة لتعويض غياب هذه الأسماء المؤثرة في تشكيلة الفريق، مما يتطلب سرعة في إيجاد البدائل المناسبة للحفاظ على استقرار الفريق ومواصلة السعي نحو تحقيق البطولات المحلية والقارية التي يطمح إليها الزعيم





الدوري السعودي نادي الاتحاد المنتخب السعودي للناشئين نادي الهلال كأس آسيا للناشئين

