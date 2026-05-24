حصاد الرياضة العالمية: استقرار فني في لنس وصراعات ألمانية وإثارة في ملاعب فرنسا المفتوحة

تقرير رياضي شامل يتناول تأكيد بيار ساج استمراره مع نادي لنس، وتأثير تتويج بايرن ميونخ على بوروسيا دورتموند، ونتائج بطولة فرنسا المفتوحة للتنس مع تسليط الضوء على قصة مارتا كوستيوك، إضافة إلى إنجازات ألعاب القوى السعودية.

شهدت الساحة الرياضية العالمية خلال الساعات الماضية مجموعة من التطورات المثيرة والمفصلية في مختلف الألعاب، حيث تصدر المشهد كرة القدم الأوروبية و رياضة التنس، إلى جانب إنجازات عربية واعدة في ألعاب القوى.

في فرنسا، حسم المدرب بيار ساج الجدل الدائر حول مستقبله المهني بشكل نهائي، مؤكداً بقاءه على رأس القيادة الفنية لنادي لنس في الموسم المقبل. يأتي هذا القرار بعد موسم استثنائي بكل المقاييس، استطاع خلاله ساج أن يرفع من سقف الطموحات في النادي الشمالي، محققاً إنجازاً مزدوجاً تمثل في انتزاع لقب كأس فرنسا والوصول إلى المركز الثاني في الدوري الفرنسي، وهو ما يمنح الفريق فرصة ذهبية للمنافسة في دوري أبطال أوروبا، البطولة المرموقة التي يطمح ساج من خلالها إلى كتابة تاريخ جديد للنادي ووضع بصمته على الخارطة القارية.

وبالرغم من الإشاعات التي ربطت اسمه بنادي مارسيليا، خاصة مع التوقعات برحيل حبيب بي الذي كان ساج مساعده سابقاً في النجم الأحمر، إلا أن ساج أوضح في تصريحاته لبرنامج تيليفوت عدم رغبته في الانتقال إلى مارسيليا في الوقت الراهن، مفضلاً الاستمرار في مشروعه مع لنس، رغم اعترافه الصريح بأن تدريب نادي ليفربول الإنجليزي يظل الحلم الأكبر الذي يسعى لتحقيقه يوماً ما في مسيرته التدريبية. وفي سياق متصل، يواجه نادي لنس تحديات كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية، حيث من المتوقع رحيل عدد من الركائز الأساسية مثل مالانغ سار الذي ينتهي عقده، إضافة إلى الثنائي المتألق النمساوي سامسون بايدو والمالي مامادو سانغاري، وكذلك آلان سان ماكسيمان، مما يضع الجهاز الفني أمام مهمة صعبة لإعادة بناء التشكيل والحفاظ على المستوى التصاعدي.

وفي ألمانيا، تحول تتويج بايرن ميونخ بلقب كأس ألمانيا إلى خبر سار وبمثابة فرصة ذهبية لبوروسيا دورتموند، حيث منح فوز بايرن على شتوتغارت في المباراة النهائية فرصة إضافية لدورتموند للتنافس على لقب وجائزة مالية قيمة من خلال مباراة السوبر الألماني المقررة في الثاني والعشرين من أغسطس المقبل. وقد نجح بايرن ميونخ في تحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم بعد سيطرته المطلقة على الدوري والكأس، مما يعزز من هيمنته التاريخية على الكرة الألمانية.

ومن المنتظر أن يشهد السوبر الألماني مواجهة نارية تجمع بين العملاق البافاري ومنافسه التقليدي بوروسيا دورتموند، في إعادة لمواجهة عام ألفين وواحد وعشرين التي انتهت لصالح بايرن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مما يجعل الجماهير في حالة ترقب شديد لرد فعل قوي من جانب دورتموند الساعي لاستعادة توازنه وتحقيق انتصار معنوي في بداية الموسم الجديد. أما في ملاعب رولان غاروس بباريس، فقد اختلطت مشاعر الفوز بآلام الحرب في قصة اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك، المصنفة الخامسة عشرة عالمياً، التي تمكنت من تحقيق فوز مستحق وسهل على أوكسانا سيلخمتيفا بنتيجة ستة مقابل اثنين وستة مقابل ثلاثة في الدور الأول.

ورغم تفوقها الفني الذي رفع سلسلة انتصاراتها على الملاعب الرملية إلى اثنتي عشرة مباراة هذا الموسم، إلا أن كوستيوك كشفت في لحظة مؤثرة عن معاناتها النفسية الشديدة بسبب الأنباء الواردة عن هجوم صاروخي وقع بالقرب من منزل والديها في أوكرانيا. ووصفت كوستيوك هذه المباراة بأنها من أصعب اللحظات في مسيرتها، حيث استطاعت بفضل قوة إرادتها الفائقة الحفاظ على تركيزها الذهني لتحقيق النصر رغم الظروف المأساوية والمؤلمة المحيطة ببلادها.

وفي مباريات أخرى من ذات الدور، تأهل الأسترالي جيمس داكويرث إلى الدور الثاني بعد انسحاب الكندي جبريل ديالو الذي عانى من إصابة في أسفل الظهر منعته من استكمال اللقاء، بينما شق الصربي ميومير كيكمانوفيتش طريقه إلى الدور الثاني بفوز صعب وشاق على المجري فابيان ماروزسان بمجموعتين مقابل واحدة. وعلى الصعيد الرياضي العربي، أعلن الاتحاد السعودي لألعاب القوى عن تأهل ستة لاعبين إلى نهائيات بطولة العالم للشباب والشابات تحت عشرين عاماً، وهو ما يعكس التطور الملموس في القاعدة الرياضية السعودية والاهتمام المتزايد بتطوير المواهب الشابة للوصول إلى المنصات العالمية والمنافسة بقوة في المحافل الدولية، مما يبشر بجيل جديد من الأبطال في ألعاب القوى





بيار ساج بايرن ميونخ بطولة فرنسا المفتوحة نادي لنس ألعاب القوى السعودية

