حصاد الملاعب الإنجليزية: تتويج مانشستر سيتي باللقب وجدل تحكيمي يثير الغضب في الدوري

تغطية شاملة لتتويج مانشستر سيتي بكأس إنجلترا، وأزمات ليفربول الدفاعية، والجدل الواسع حول تقنية الفار في مباراة مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست، مع تحليل لمستقبل لوك شو الدولي.

شهدت الملاعب الإنجليزية سلسلة من الأحداث الدراماتيكية التي جمعت بين فرحة التتويج ومرارة الهزيمة، مع تصاعد موجة من الغضب تجاه القرارات التحكيمية. وفي مقدمة هذه الأحداث، نجح نادي مانشستر سيتي في إحكام قبضته على لقب كأس إنجلترا للمرة الثامنة في تاريخه، بعد مواجهة مثيرة أمام تشيلسي انتهت بفوز السيتي بهدف نظيف.

ولم تكن هذه البطولة مجرد إضافة لخزانة ألقاب النادي، بل كانت تجسيداً لفلسفة المدرب جوسيب غوارديولا الذي وجه رسالة حازمة للاعبيه بضرورة الابتعاد عن الغرور والتراخي. وأكد غوارديولا أن الطريق نحو المنصات يتطلب عملاً شاقاً ومستمراً، محذراً من أن الاعتقاد بأن الفريق أصبح مميزاً أو فوق المنافسة هو بداية السقوط، مشيراً إلى أن التواضع والوعي بصعوبة الفوز هما السر وراء تحقيق اللقب السابع عشر الكبير تحت قيادته.

وفي المقابل، استمرت معاناة نادي تشيلسي التي بدت واضحة في ملعب ويمبلي، حيث يعيش النادي حالة من عدم الاستقرار الإداري والفني منذ استحواذ شركة بلوكو التابعة لتود بوهلي عام 2002، مما انعكس سلباً على نتائجه في النهائيات التي كانت يوماً ما ساحة لسيطرة الفريق. على صعيد آخر، اشتعلت فتيل الأزمات في ملعب أولد ترافورد خلال مواجهة مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست، والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح الشياطين الحمر.

وبالرغم من النتيجة، إلا أن الجدل حول تقنية الفيديو الفار طغى على مجريات المباراة، وتحديداً في لقطة هدف الفوز الذي سبقه لمسة يد واضحة على اللاعب مبويمو. هذا الخطأ التحكيمي دفع فيتور بيريرا، المدير الفني لنوتنغهام فورست، للمطالبة بعقد اجتماع طارئ لتفسير قوانين لمسة اليد، معبراً عن استيائه الشديد من التناقض في القرارات.

وما زاد من حدة الغضب هو الوقت الطويل الذي استغرقه الحكم مايكل سالزبوري في مراجعة اللقطات، حيث استغرقت تقنية الفار ثلاث دقائق متبوعة بدقيقة إضافية للمراجعة الميدانية، ليكون القرار النهائي في النهاية خاطئاً في نظر الكثيرين، مما يفتح الباب مجدداً للتساؤلات حول مدى جدوى هذه التقنية في تحسين جودة كرة القدم أو تحويلها إلى مصدر للإحباط. وفي سياق التألق الفردي، برز اسم لوك شو كأحد أهم الركائز في تشكيلة مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث سجل هدفاً رائعاً في مرمى نوتنغهام فورست، وهو هدفه الأول منذ فترة طويلة.

وقد أشاد المدير الفني المؤقت مايكل كاريك بمستوى شو، مؤكداً أن ثبات أدائه وتجاوزه لمحطات الإصابات الملازمة له في السنوات الماضية يجعله جديراً بالعودة إلى قائمة المنتخب الإنجليزي المشاركة في نهائيات كأس العالم. ويرى المراقبون أن المدير الفني للمنتخب توماس توخيل بحاجة إلى خبرة شو في مركز الظهير الأيسر لتنويع الخيارات التكتيكية، خاصة وأن الخيار الحالي نيكو أورايلي يمتلك أسلوب لعب مختلفاً كونه تحول من خط الوسط إلى الدفاع تحت إشراف غوارديولا، مما يجعل من شو قطعة أساسية لتعزيز التوازن الدفاعي والهجومي للمنتخب.

أما ليفربول، فقد عاش ليلة قاسية أمام أستون فيلا، حيث انتهت المباراة بخسارة قاسية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في نتيجة تعكس التراجع الملحوظ في أداء الريدز تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت. وقد ظهرت الثغرات الدفاعية بشكل صارخ، خاصة في التعامل مع الكرات الثابتة التي كانت مفتاحاً لأهداف الخصم. وزاد من تعقيد الموقف غياب تسعة لاعبين أساسيين، وعلى رأسهم النجم ألكسندر إيزاك، الذي بلغت قيمته 125 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح سلوت أن غياب إيزاك جاء لتجنب تفاقم إصابة عضلية خفيفة نتيجة ظروف بدنية صعبة مر بها اللاعب بعد كسر سابق في الساق وغياب عن فترة الإعداد. هذه الهزيمة تضع علامات استفهام كبرى حول قدرة سلوت على إدارة الفريق في ظل الغيابات، وما إذا كان تراجع المستوى مجرد سوء حظ عابر أم أنه خلل بنيوي في منظومة الفريق هذا الموسم





