حصاد الرياضة العالمية: انتصارات إيران الكروية وصراع الميركاتو الإسباني وجدل التنس في فرنسا

تقرير مفصل يتناول استعدادات منتخب إيران لكأس العالم 2026، والرد الساخر لأتلتيكو مدريد على شائعات انتقال ألفاريز لبرشلونة، بالإضافة إلى التصريحات المثيرة للجدل في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

شهدت الساحة الرياضية العالمية مجموعة من الأحداث المتنوعة والمثيرة، حيث تصدر المنتخب الإيراني لكرة القدم المشهد من خلال تحضيراته المكثفة والمبكرة لخوض غمار منافسات كأس العالم 2026 .

وفي مباراة ودية أقيمت في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، تمكنت الكتيبة الإيرانية من تحقيق فوز عريض ومستحق على منتخب غامبيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. بدأت المباراة بتحديات واضحة للمنتخب الإيراني، إذ وجد نفسه متأخراً في الشوط الأول بعدما سجل اللاعب عمر كولي هدفاً لغامبيا في الدقيقة الثانية والأربعين، وهو ما وضع الفريق في موقف صعب.

إلا أن الشوط الثاني شهد تحولاً دراماتيكياً في الأداء، حيث تمكن تيم ملي من قلب النتيجة وتسجيل ثلاثة أهداف متتالية في غضون عشرين دقيقة فقط، وكان من أبرز هذه الأهداف ما سجله المهاجم المتألق مهدي طارمي، نجم نادي أولمبياكوس اليوناني في الدقيقة الثامنة والستين، ليعكس هذا الفوز جاهزية بدنية وفنية عالية للفريق. ولا تتوقف طموحات إيران عند هذا الحد، بل تستعد لخوض مواجهة ودية أخرى أمام منتخب مالي في أنطاليا، قبل أن ينتقل الفريق إلى مدينة تيخوانا في المكسيك لإقامة معسكره الأساسي.

وترافق هذه الاستعدادات حالة من القلق والترقب بين اللاعبين فيما يتعلق بإجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لأن مباريات دور المجموعات ستقام على الأراضي الأمريكية، حيث ينتظرهم جدول زمني حافل يبدأ بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجليس يوم السادس عشر من يونيو، ثم بلجيكا في المدينة ذاتها يوم الحادي والعشرين من يونيو، وصولاً إلى لقاء مصر في سياتل يوم السادس والعشرين من يونيو. وفي سياق آخر بعيداً عن الملاعب العشبية، اشتعلت حرب التصريحات والمساجلات الساخرة في الدوري الإسباني، وتحديداً بين ناديي أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

فقد خرج نادي أتلتيكو مدريد عن صمته للرد على الشائعات المتداولة حول تلقيه عرضاً مالياً ضخماً من النادي الكتالوني لضم المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، حيث أشارت بعض التقارير إلى عرض يصل إلى مئة مليون يورو. وبدلاً من النفي التقليدي، اختار أتلتيكو مدريد أسلوب السخرية اللاذعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قام بمحاكاة أسلوب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو في نقل أخبار الانتقالات.

ونشر النادي تغريدة ساخرة يعلن فيها إرسال فاكس إلى برشلونة يتضمن عرضاً لضم الموهبة الشابة لامين يامال، ولكن العرض لم يكن مالياً، بل تضمن أربع تذاكر لحفل موسيقي للفنان باد باني، واشتراكاً سنوياً في صحيفة آي بي سي، بالإضافة إلى كيس من بذور دوار الشمس. تهدف هذه الخطوة إلى إيصال رسالة واضحة ومباشرة بأن ألفاريز لاعب غير قابل للبيع بأي ثمن في الوقت الحالي، خاصة وأنه انضم للفريق في عام 2024 قادماً من مانشستر سيتي بصفقة بلغت تسعين مليون يورو، رغم وجود تقارير تلمح إلى رغبة اللاعب في اللعب لبرشلونة اقتداءً بأسطورة بلاده ليونيل ميسي.

أما في عالم التنس، فقد أثارت بطولة فرنسا المفتوحة جدلاً واسعاً بعد التصريحات الصادمة التي أدلى بها اللاعب الباراغوياني دانييل فاييخو. فبعد خسارته المريرة أمام الفرنسي الشاب مويس كوامي في مباراة ماراثونية استمرت لنحو خمس ساعات وخمس مجموعات، وجه فاييخو انتقادات حادة للحكم البرازيلية آنا كارفاليو. وصرح فاييخو بشكل مثير للجدل بأن مثل هذه المباريات عالية الضغط تحتاج إلى حكم رجل لإدارتها، مدعياً أن السيدة كارفاليو لم تكن قادرة على السيطرة على الجماهير الفرنسية الصاخبة التي دعمت كوامي بقوة.

وقد انتهت المباراة بنتيجة تعكس تقلبات المستوى، حيث عاد كوامي من التأخر في المجموعة الخامسة ليحسم اللقاء لصالحه. وفي سياق مختلف من البطولة، واصلت السويسرية جيل تايخمان تألقها بعدما حققت فوزاً باهراً على التشيكية كارولينا موخوفا بنتيجة مجموعتين دون رد، بينما حاول اللاعب أندريه روبليف التخفيف من حدة الفضول المحيط بمظهره المميز وشعره الأحمر، مؤكداً عدم وجود أي أسرار وراء ذلك، لتبقى بطولة فرنسا المفتوحة مسرحاً للتنافس الرياضي والجدل السلوكي في آن واحد





