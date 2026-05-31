حصار هرمز مستمر وخلاف على الرسوم

تستمر التوترات بين إيران والولايات المتحدة حول مضيق هرمز، مع استمرار الحصار الأميركي وتشدد إيران في إدارة الممر المائي، بينما تبحر بعض السفن بتعاون مع الجيش الأميركي.

لا يزال مضيق هرمز محور توتر مستمر بين إيران و الولايات المتحدة ، حيث تواصل واشنطن فرض حصار بحري على السفن ال إيران ية، بينما تتبنى طهران خطاباً سيادياً متشدداً حول إدارة الممر المائي الحيوي.

ووفقاً لوكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري، فإن الحصار الأميركي لا يزال قائماً رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول فتح المضيق. من جهتها، أكدت واشنطن أنها تملك الوسائل اللازمة لاستئناف الحرب إذا لزم الأمر، حيث صرح وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث من سنغافورة بأن المخزونات الأميركية مناسبة لاستئناف العمليات ضد إيران على الصعيدين المحلي والعالمي.

في المقابل، يسعى البرلمان الإيراني إلى تعزيز خطاب السيادة عبر مشروع قانون يمنح طهران إدارة قانونية أشمل للمضيق، وهو أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم. وفي الوقت الذي ترفض فيه أطراف إقليمية فرض رسوم دائمة على الملاحة، فإنها لا تمانع صيغاً قصيرة الأجل لخدمات محددة مثل إزالة الألغام. داخلياً، أفادت مصادر بأن تياراً متشدداً يضغط على رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وفريق التفاوض لمنع تقديم تنازلات إضافية للولايات المتحدة.

ورغم أن المضيق ليس مفتوحاً بالكامل، فإن بعض السفن - التي تتعاون مع الجيش الأميركي - تدرك أنه ليس مغلقاً تماماً أيضاً. ففي الأسابيع الأخيرة، عبرت أساطيل من السفن، بما في ذلك ناقلات نفط وغاز طبيعي مسال عملاقة، هذا المضيق الخطير، مما وفر متنفساً للاقتصاد العالمي. وتبحر بعض السفن معطلة أنظمتها الملاحية، مثل نظام التعريف الآلي، لتجنب الرصد الإلكتروني وتقليل خطر الهجمات الإيرانية. وتقدم الولايات المتحدة المشورة للسفن حول كيفية الرد على التهديدات، باستخدام الرادار والطائرات المسيرة لمراقبة الملاحة.

يعد مرور السفن دون أضرار اختباراً لسيطرة إيران على الممر المائي ونفوذها في المفاوضات مع واشنطن. وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيحافظ على السيطرة على المضيق وإدارته. في الأسبوع الماضي، حاول الحرس زرع ألغام بحرية وأطلق طائرات مسيرة هجومية، مما دفع الولايات المتحدة إلى الرد بإغراق الزوارق وقصف المواقع الإيرانية. وتصر إيران على دورها في الموافقة على حركة السفن مستقبلاً، بما في ذلك فرض رسوم عبور، وهو ما ترفضه واشنطن بشدة.

وتواصلت ناقلة نفط يونانية عملاقة مع الجيش الأميركي أثناء عبورها، بعد أن كانت عالقة في الخليج العربي منذ مارس، وهي الآن متجهة إلى الهند لتسليم شحنتها. يظل مستقبل الملاحة في مضيق هرمز غير مؤكد، مع استمرار التصعيد العسكري والخلاف السياسي بين الطرفين. وبينما يسعى العالم إلى تأمين إمدادات الطاقة، تظل إيران عازمة على تعزيز سيطرتها على هذا الممر الحيوي، مما ينذر بمزيد من التوترات في المنطقة





