حسن الهيدوس يعبّر عن فخره بتمثيل قطر في نهائيات كأس العالم 2026

قائد منتخب قطر، حسن الهيدوس، يتحدث عن فخره بالمشاركة في مونديال 2026، ويستعرض قراراته المهنية، وخبراته من كأس العالم 2022، وصعوبة مجموعة التصفيات التي تشمل سويسرا، كندا والبوسنة والهرسك، مؤكدًا ثقة المنتخب في تقديم مستويات متميزة.

أكد قائد المنتخب القطري لكرة القدم، حسن الهيدوس ، شعوره بالفخر لتمثيل بلاده في نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الثانية على التوالي، مشدوها بالمهام الوطنية التي يحملها على عاتقه.

جاء ذلك في لقاءٍ مصوَّرٍ نشره الاتحاد القطري لكرة القدم، حيث بيّن الهيدوس أن المشاركة في النسخة القادمة من المونديال، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، تُعدّ مصدر فخرٍ كبيرٍ له ولجميع محبي الكرة في قطر. وأضاف أن ارتداء القميص العنابي كان دائماً شرفاً ومسؤوليةً جسيمةً طوال مسيرته الدولية، وأنه يتطلع إلى تقديم أداءٍ يليق بما يريده الجمهور من طموحات وأمل.





وفي تصريحاته، أوضح الهيدوس أن قرار اعتزاله اللعب الدولي ثم عودته إلى صفوف المنتخب لم يكن بالقرار السهل، بل كان نتيجة لتصميمه على وضع مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار. وأشار إلى أن هذه التجربة الصعبة التي مرّ بها جعلته يدرك قيمة الانضباط والعمل الجماعي، مؤكداً أنه محظوظ بوجود زملاء مميزين ومدربين كفء ساهموا في صقل مهاراته وتطوير أداءه.

ولا يغفل القائد عن الإشادة بالدور الحيوي الذي تلعبه الجماهير القطرية في دعم اللاعبين وتحفيزهم، فالمساندة الشعبية تُعطي اللاعبين دفعةً قويةً لتقديم أفضل ما لديهم في الساحة الدولية.



وبالنسبة للتحضيرات الفنية والبدنية للمونديال، أعلن الهيدوس أن الفريق القطري بدأ عملياً مبكراً بعد ضمان التأهل، ساعياً إلى الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية.

شدد على أن مجموعة التصفيات ستشهد منافسة شديدة، خاصةً مع مواجهة سويسرا التي تُعدّ من أقوى المنتخبات الأوروبية والعالمية، وكندا التي ستحقق ميزة اللعب على أرضها وجماهيرها، إضافة إلى منتخب البوسنة والهرسك الذي سيضيف للطريقة التكتيكية للبطولة تحديات جديدة. وعلى الرغم من صعوبة التحديات، عبّر القائد عن ثقته الكبيرة بقدرة اللاعبين على تقديم مستويات مميزة، مؤكداً أن الهدف الأول هو الانطلاق بمباراة الافتتاح بأداءٍ قويٍ يضمن نتيجة إيجابية تدفعهم إلى الأمام في مسار البطولة.

كما شدد على ضرورة نقل الخبرات المكتسبة من مشاركته السابقة في كأس العالم 2022 إلى اللاعبين الشباب الذين سيخوضون تجربتهم الأولى في هذا الحدث العالمي، داعياً الجميع إلى التحلي بالطموح والرغبة المستمرة في تحقيق الإنجازات وتعزيز صورة كرة القدم القطرية على الساحة الدولية





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حسن الهيدوس كأس العالم 2026 منتخب قطر التحضير للمونديال الخبرات الدولية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 2 يونيو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية - الثلاثاء 2 يونيو 2026 | Anadolu

Read more »

بعد غياب 4 عقود.. «الأسترالي» يعيد هيبة العراق في مونديال 2026يتطلع المنتخب العراقي إلى الظهور بشكل مشرف في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم التي...

Read more »

صورة تحرم هداف إيران من المونديال.. وتأشيرات الدخول انتظاراستبعد مدرب منتخب إيران، النجم الهداف «سردار أزمون» من قائمته المشاركة في مونديال 2026،...

Read more »

تعديلات على قوانين كرة القدم تدخل حيِّز التنفيذ في كأس العالم 2026أجرى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديلات على قوانين اللعبة، ستطبق بدءاً من موسم 2026- 2027.

Read more »

من بين 10 منتخبات.. كم منتخباً عربياً يبحث عن فوزه اﻷول في تاريخ كأس العالم؟تطمح 10 منتخبات مشاركة في مونديال 2026 لتحقيق انتصارها اﻷول في تاريخ كأس العالم ومن بين...

Read more »

السفر الطويل يهدد جاهزية المنتخبات خلال المونديال!تشهد منافسات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمسكيك،...

Read more »